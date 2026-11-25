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Madrid, 25 nov (EFE).- Filmoteca Española ha inaugurado este miércoles en su sede del Palacio del Marqués de Perales la exposición 'Escenas de fuego y llanto: El cine y la Guerra Civil española', que indaga en el papel que tuvieron el cine y los medios gráficos, audiovisuales y de comunicación durante la contienda.

La muestra, que coincide con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, se podrá visitar hasta junio de 2027.

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Su comisario, el catedrático de Comunicación Audiovisual de la UCM Rafael R. Tranche, ha explicado durante la presentación a la prensa que las investigaciones de Filmoteca Española se remontan a 1986, cuando se llevó a cabo el primer inventario de las películas que "quedaban del conflicto", pues la mayoría de soportes originales se perdieron durante un incendio en 1945.

Tranche ha asegurado que el contenido producido por el bando republicano fue mayor en cantidad, pues "las principales ciudades que quedan del lado republicano, donde había laboratorios y estudios cinematográficos, eran Madrid, Barcelona y Valencia", mientras que al bando sublevado recurrió a Berlín para su producción cinematográfica.

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Sin embargo, aunque la República partiese de una base mejor en cantidad y calidad, Tranche ha subrayado que el cine del bando nacional empezó a ser "verdaderamente efectivo en el último año de guerra".

La muestra no se limita a mostrar el contenido cinematográfico vinculado a la guerra, pues, tal y como afirma Tranche, "el cine no se manifestó de una manera aislada, sino que entró en relación con los otros medios de comunicación y también con los otros medios artísticos y culturales".

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Así, la exposición comienza cuando el visitante baja por un pasillo hacia una sala de exposiciones oscura, algo que pretende dar un toque "inmersivo" a la visita, afirma su comisario. A lo largo del pasillo, dos muestras fotográficas se contraponen y contrastan entre sí: en el lado izquierdo, el exilio republicano posterior al fin de la contienda; en el derecho, el Gran Desfile de la Victoria celebrado por el régimen franquista.

Una vez dentro, y en un orden no cronológico, la exposición comienza abordando temas como el papel de los medios audiovisuales en la revolución de Barcelona, la defensa de Madrid o el asedio del Alcázar de Toledo, dando paso a una sala dedicada a la representación audiovisual del dolor de la guerra, de bombardeos como el de Guernica o de la destrucción de las ciudades españolas.

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En estas salas se pueden contemplar objetos como una cámara o una máquina de escribir de la época. De esta sale una réplica de una crónica de Antoine de Saint-Exupéry -autor francés de 'El Principito'- donde se puede leer "Aquí (en España) se fusila como se tala...". Todo ello rodeado de material gráfico y propagandístico de la época.

Además, una primera edición del poemario de Miguel Hernández 'Viento del pueblo: Poesía en la guerra' de 1937 permite leer al visitante versos del poeta andaluz apelando al dolor de la guerra: "Herido voy, herido y malherido, sangrado por trincheras y hospitales".

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Cerrando el recorrido, imágenes de la producción 'Sierra de Teruel' del francés André Malraux en 1939 se sobreponen para "trazar una frontera entre dos sentimientos: honrar la fraternidad universal o celebrar la derrota del enemigo", indica el vídeo que se proyecta sobre una pantalla.

Junto a esas imágenes, la muestra expone cómo el cine se "desquitó" -afirma Tranche- con la llegada de la democracia y, en contraste con el monopolio audiovisual del punto de vista franquista a lo largo de la dictadura, el cine comenzó a narrar la perspectiva republicana con obras como 'La vaquilla', '¡Ay, Carmela!' o 'Las largas vacaciones del 36'.

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Esta exposición se enmarca en la serie de proyectos que está realizando Filmoteca Española con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil e incluye un ciclo cinematográfico en el Cine Doré y una propuesta de contenidos en red en la plataforma pública Platfo. EFE

(foto)