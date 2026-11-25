Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- El líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este miércoles la "fiabilidad" del personal de Correos, pero ha dicho que los ciudadanos pueden tener dudas sobre el voto a distancia mientras no se aclare "el grado de corrupción" de los algunos directivos investigados por el caso Leire.

Feijóo lo ha expresado al 'youtuber' zamorano Daniel Alonso, conocido como Plex, que ha colgado en la noche del miércoles la entrevista que le hizo el pasado 23 de noviembre en el circuito del Jarama.

PUBLICIDAD

La entrevista ha comenzado con un recorrido por el circuito en un Porsche (911 GT3 RS) del creador de contenido, ambos ataviados con sendos cascos de competición y a gran velocidad, concretamente a 247 kilómetros por hora en algún tramo recto, lo que ha provocado el asombro del líder del PP, que ha constatado la aceleración del vehículo de 0 a 100km/h en 3 segundos por sus 525 cv.

Tras este recorrido, han bajado del deportivo y departido en una sala del circuito, en la que el 'youtuber' le ha preguntado sobre diversas cuestiones como impuestos, vivienda, inmigración, pactos con Vox o "la fiabilidad" del voto por correo.

PUBLICIDAD

Sobre esta última cuestión, Feijóo ha remarcado que no desconfía del personal, ni de la honestidad de carteros o directores de oficina, entre otros, pero si de los cargos relacionados con el Gobierno socialista porque están inmersos en una investigación judicial sobre "corrupción y cloacas".

"Mientras no aclaremos el grado de corrupción de los directivos de correos, la gente tiene dudas", ha opinado.

Asimismo, ha señalado que la propia Junta Electoral Central (JEC) ha llegado a reconocer que, en palabras del líder del PP, "se puede mejorar la custodia" de los votos.

PUBLICIDAD

Preguntado sobre las "líneas rojas" o las dudas que puede suscitar entre sus propios votantes los pactos con Vox si alcanzan la mayoría en el Congreso, ha defendido los acuerdos autonómicos con los de Santiago Abascal y ha dicho que ya existe un marco de negociación precedente.

En ese sentido, Feijóo ha dicho que el PP no va a estar en un "agujero negro, ni en un escenario novedoso" y ha dicho que los pactos autonómicos con Vox en cuatro territorios demuestran que, en su opinión, "no ha pasado nada grave".

PUBLICIDAD

Además, ha reafirmado su compromiso, en caso de que gobierne, por construir 1 millón de viviendas y ha estimado que serían 250.000 por año hasta completar la legislatura.

A tenor, ha aclarado Feijóo, de que el primer año sería el "más difícil" porque se "necesitaría poner todo a rodar" y crear nuevas regulaciones, entre ellas, una "ley anti-okupación".

PUBLICIDAD

Antes del recorrido por el circuito, Plex ha sometido a Feijóo al calentamiento de ruedas del vehículo, que consiste en giros bruscos y deslizamientos por la pista sin control de tracción, algo que el líder del PP ha definido -en tono de humor- como "la prueba más difícil de la campaña" y la que "más pulsaciones" le ha generado.

Ha empleado el símil de una carrera de coches para indicar que entre un 10 o 15 % de los ciudadanos decide su voto 3 o 4 días antes de las elecciones: "se ve la meta, pero no hemos llegado ni de broma", ha afirmado.

PUBLICIDAD

En la entrevista, el líder del PP ha confesado que ha dormido "mal" y pocas horas durante la campaña por la intensidad de la agenda y que ha tenido que reducir el número de días que hace deporte, pero ha reafirmado su optimismo hasta por llegar al 29N.EFE