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Madrid, 25 nov (EFE).- El presupuesto para la celebración de las elecciones generales del próximo domingo asciende a 243,4 millones de euros, según los datos del Ministerio del Interior.

Una cifra que supone un incremento de 23 millones respecto a la de los últimos comicios, los del 23 de julio de 2023, que tuvieron un presupuesto de 220,8 millones de euros.

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De los 243,4 millones de euros, la mayor partida es para el operador postal, ya que el gasto para ello es de 104 millones, el 42,73 %.

Otros 89,5 millones (el 36,78 %) están destinados al gasto de administraciones públicas, mientras que 36 millones (14,81 %) es para logística electoral, casi 11 (4,52 %) para difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones, y 2,8 (1,17 %) millones se reservan para imprevistos.

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Son 38.616.949 electores los que están llamados a las urnas el domingo, de los que 35.953.542 residen en España y el resto (2.663.407) en el extranjero y 1.615.034 votarán por primera vez en unas elecciones generales.

En la jornada habrá 61.033 mesas electorales instaladas en 22.493 locales y en los que se han repartido 210.000 urnas.

Para garantizar la seguridad durante ese día, se desplegarán más de 100.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales y servicios de emergencia y protección civil.

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Por primera vez en un proceso electoral se podrá hacer uso del DNI digital para ejercer el voto, después de que la Junta Electoral Central avalara esta posibilidad en una decisión hecha pública el pasado 6 de noviembre.

De acuerdo con las previsiones de Interior, los resultados provisionales de las elecciones podrían conocerse en torno a las 22:30 horas. EFE