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Málaga, 25 nov (EFE).- Miguel Bernal, conocido como 'Mikecrack', cuenta con casi 60 millones de suscriptores en Youtube, una tarea que supone un enorme peso y desgaste mental, según ha explicado este miércoles a EFE: "No puedes parar porque si no todo lo que has creado se te puede ir”.

El creador de contenido madrileño, que ha participado en Talent Land Málaga, ha señalado que su profesión le hace crecer personal y profesionalmente, pero una vez que ha alcanzado la cúspide, le queda el temor a no tener metas y sólo queda "la responsabilidad de tener que superarse a sí mismo".

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Este trabajo se basa en la vocación y para que tenga un buen resultado hay que dedicarle "muchísimas horas”, con la complicación de lograr "que no se note que tiene edición".

Bernal pasó de ser un estudiante que jugaba con el ordenador a usar las redes de manera más intencionada y acabar más tarde como uno de los 'youtubers' más visitados del país, un proceso que fue “progresivo”.

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El personaje de 'Mikecrack' ha crecido a través de una estructura cada vez más empresarial y, según ha contado, la clave es saber gestionar el trabajo y “saber delegar” y no olvidar que todo conlleva grandes responsabilidades, ya que lo que haga mal "puede repercutir en otras personas”.

Uno de los proyectos más difíciles en los que se ha embarcado ha sido el de producir su propia serie animada, un proceso de riesgo e inversión, ya que Youtube, como plataforma directa, no genera beneficios y no sabe “si a largo plazo eso se iba a recuperar”.

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Su público mayoritariamente está formado por niños y adolescentes, un formato que se tiene que adaptar de manera constante a las formas de consumo y a los medios digitales. Bernal ha detallado que al comenzar le veían sobre todo en los ordenadores y ahora “prácticamente todo el mundo lo hace en la televisión”.

Los padres también son parte de su audiencia, un elemento a tener en cuenta a la hora de producir y grabarse, ya que “tiene que ser apto para toda la familia" y no puede estar "todo el rato gritando para un niño”.

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También cambian los gustos, lo que implica la necesidad de adaptarse; sin embargo, es un proceso “cíclico”, ya que algo que ha pasado de moda vuelve a gustar otra vez, y eso él lo ha notado con muchos juegos. EFE