Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- Científicos de varios países han logrado desvelar algunas de las claves del 'motor' oculto en el planeta y cómo las placas tectónicas que se hunden y desaparecen bajo el manto terrestre reaparecen 'recicladas' millones de años después formando la nueva corteza en el fondo del mar.

Los investigadores han conectado dos gigantescos procesos geológicos que ocurren en la Tierra: el de destrucción, cuando en algunos lugares (las zonas de subducción) las placas tectónicas se hunden en el interior del manto terrestre y desaparecen; y el de creación, cuando en el fondo de los océanos (las dorsales oceánicas) brota el magma desde las profundidades para formar la nueva corteza.

PUBLICIDAD

En la investigación, liderada por el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IACT-CSIC) en Granada, han participado también investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia y de la Universidad de Chile; los resultados se publican hoy en la revista Science Advances.

En el trabajo, los investigadores siguen el rastro de las placas que se hunden en el interior de la Tierra mediante 'isótopos de selenio - que actúan como una huella geológica ya que perdura durante millones de años- hasta mostrar cómo el material hundido conserva su firma química durante cientos o miles de millones de años, viaja por el manto de la Tierra y acaba fundiéndose bajo las dorsales oceánicas para formar nueva corteza terrestre.

PUBLICIDAD

La geología no lograba demostrar con exactitud si las enormes placas que se hundían podían servir directamente como 'combustible' para fabricar la nueva corteza oceánica, pero los investigadores han demostrado ahora cómo funciona ese ciclo continuo de reciclaje planetario.

Cuando la corteza oceánica se hunde reacciona con las rocas del manto profundo y se convierte en un tipo de roca híbrida -llamada 'piroxenita'-.

Los investigadores han utilizado ahora isótopos de selenio y modelos numéricos muy avanzados para demostrar que la corteza terrestre que se hunde y que se transforma en 'piroxenita' sobrevive durante millones de años en las profundidades, y que ese material, que constituye solo el 10 por ciento del manto profundo de la Tierra, asciende después para alimentar las dorsales oceánicas.

PUBLICIDAD

Para rastrear esos componentes, el equipo analizó muestras de piroxenitas procedentes de los macizos de Ronda, en Málaga, y de Beni Bousera, en Marruecos; se trata de fragmentos de manto que la tectónica elevó hasta la superficie hace millones de años.

Estos análogos del manto del que proceden los basaltos oceánicos permiten estudiar en el laboratorio un material que, de otro modo, se encuentra a decenas de kilómetros de profundidad.

PUBLICIDAD

Mediante simulaciones realizadas por ordenador, los investigadores han logrado desentrañar una histórica discrepancia química que existía hasta ahora, ya que las mediciones anteriores ya habían evidenciado una pequeña diferencia entre la huella de las rocas intactas del manto y los basaltos que emergen del fondo oceánico.

Y han podido además comprobar que basta con que menos del 10 por ciento del material 'reciclado' se mezcle con el manto profundo para generar toda la nueva corteza terrestre.

PUBLICIDAD

Desde el desarrollo de la 'tectónica de placas' -la teoría que explica cómo la capa externa de la Tierra está dividida en grandes bloques rígidos que se mueven lentamente sobre el manto, provocando terremotos, volcanes o la formación de montañas- el destino final de las enormes placas que se hunden en el manto terrestre es una incógnita geológica.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha explicado que mientras eso ocurre, el magma asciende continuamente desde el manto profundo para formar nueva corteza oceánica.

PUBLICIDAD

"Al observar el manto a través de la lente de los isótopos de selenio, este trabajo aporta una claridad sin precedentes a lo que ocurre en la oscuridad", ha explicado la investigadora de la Universidad de Chile María Isabel Varas-Reus, coautora del estudio.

La científica la explicado que este trabajo ha revelado que el conocido ciclo superficial de la 'tectónica de placas' es solo la mitad visible de una cara oculta profunda y completamente integrada.

PUBLICIDAD

"Como un avance fundamental en la ciencia del sistema terrestre, esta investigación representa un paso más para revelar lo asombrosamente interconectado que está realmente nuestro planeta", ha señalado el investigador Stephan König, investigador del IACT-CSIC y autor principal del estudio.

El científico alemán ha concluido que "cuanto más profundizamos en la investigación, más debemos reconocer la interdependencia fundamental de los sistemas terrestres: un motor planetario unificado". EFE

PUBLICIDAD