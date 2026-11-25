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Murcia, 25 nov (EFE).- La titular de la plaza número 1 del tribunal de instancia de Mula, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, ha incoado diligencias previas por un presunto delito de homicidio en relación con la muerte violenta de una mujer este miércoles en Bullas (Murcia), y ha acordado la busca y captura de su pareja.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, entre la víctima y el investigado no constan denuncias en Viogén ni procedimientos judiciales previos ni tampoco medidas judiciales de protección acordadas a favor de la mujer respecto del ahora investigado.

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La comisión judicial se ha desplazado al lugar de los hechos para la práctica de la diligencia de levantamiento del cadáver.

La víctima, de 32 años, murió a consecuencia de numerosas cuchilladas propinadas presuntamente por su pareja en la vivienda en la que ella vivía con sus dos hijas, en la calle San Segundo del casco urbano de Bullas. EFE

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