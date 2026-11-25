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Buenos Aires, 25 nov (EFE).- Clubes, dirigentes y figuras argentinas del deporte recordaron este miércoles a Diego Armando Maradona en el sexto aniversario de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, con emotivos mensajes y videos en redes sociales.

"A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino, con un legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", publicó la selección argentina en su cuenta oficial de X, en la que aseguró que el '10' dejó "una huella que el tiempo no borra".

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"Imposible apagar tanto Diego", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, quien también compartió un video con los mejores goles del astro.

El Boca Juniors, el club con el que Maradona se sintió representado durante toda su vida y en el que jugó entre 1981 y 1982 y luego entre 1995 y 1997, expresó: "En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu".

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"¿Cómo puede ser, después de tanto, que te sintamos tan cerca?", publicó el Argentino Juniors, el club que formó y vio debutar al astro en primera división, en 1976.

"Este barrio fue testigo de tus primeras gambetas y, como dijiste, del mejor Diego de todos. Acá empezó tu leyenda, la del Cebollita que levantó la Copa del Mundo. Y aunque todos te veneren como Maradona, para nosotros siempre vas a ser Pelusa", agregó el club de La Paternal.

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También se manifestó el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, en el que Maradona trabajó como entrenador hasta el año de su muerte: "Nosotros también miramos al cielo pensando en vos y sonreímos. Te extrañamos, Diego".

El club Newell’s Old Boys, con el que Maradona jugó sólo siete partidos entre 1993 y 1994, aunque mantuvo un vínculo muy afectuoso con su hinchada, publicó: "En nuestra tribuna, en las paredes, en las remeras y en nuestros corazones. El pueblo leproso no olvida. Siempre Maradona".

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El periodista deportivo Víctor Hugo Morales, con quien Maradona tuvo a lo largo de su vida una relación de admiración mutua y cercanía en sus ideas políticas y cuya narración del segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 quedó unida para siempre al 'Gol del Siglo', revivió la muerte del '10' en un extenso mensaje.

"Recordé tu ruego: 'No me olviden'. Diego. Es imposible. Estás en todos. Sos nosotros", escribió el periodista.

También recordaron la muerte de Maradona la Conmebol y lel Nápoles, que publicó una foto en la que Maradona gambetea en el cielo de un estadio del club que presenció como la hinchada deliraba por él.

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Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa de las afueras de Buenos Aires, mientras cumplía un tratamiento domiciliario "deficiente y temerario", según la Fiscalía que llevó adelante la acusación contra ocho profesionales de la salud que lo atendieron.

Su muerte ha sido objeto de un extenso e intrincado juicio, que celebró su última audiencia el pasado 22 de octubre y cuyo veredicto se dará a conocer el 22 de diciembre, en medio de una creciente expectación por parte de la familia y allegados al astro.

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“Hace seis años que el mundo es mucho más horrible. No me importa lo que diga nadie. Yo voy a pedir justicia hasta que la tengas. Te extraño todos los días, papá”, publicó en su cuenta de Instagram Dalma Maradona, una de las hijas del futbolista. EFE