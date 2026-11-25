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Redacción Deportes, 25 nov (EFE).- El Emalsa Gran Canaria ha tomado ventaja en su eliminatoria de diecisesavos de la Copa CEV tras tumbar al VC Oudegem por 3-1, mientras que el Heidelberg Volkswagen ha caído por 3-0 en casa de las subcampeonas de la Bundesliga Alemana, el SSC Palmberg Schwerin.

Las amarillas se impusieron con parciales de 25-22, 25-15, 21-25 y 25-15 con el liderazgo de una gran Petra Indrová, designada MVP del encuentro con 18 puntos, y que guió a las insulares encarrilar la eliminatoria antes del duelo de vuelta en Bélgica.

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Por su parte, las colegiales compitieron con altura ante el cuadro alemán, que supo controlar el primer set para sellarlo con un marcador de 25-21, un parcial que se repitió en la tercera manga con claro dominio teutón.

El empuje de la cubana Sulian Matienzo y la colombiana Dayana Segovia dio esperanzas al Heidelberg Volkswagen en el segundo set, que llegó a estar dominando por 12-17, pero un parcial de 13-2 de las locales tiró por tierras los sueños visitantes (25-18).

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El Emalsa Gran Canaria viajará a Bélgica con una ventaja que le permitiría avanzar a octavos de final si gana 3-0 o 3-1 e incluso le asegura el set de oro en caso de caer por ese mismo resultado. Una victoria por 2-3 también le da el pase a la siguiente ronda.

El Heidelberg Volkswagen deberá hacerse fuerte en el Pabellón Miguel Solaesa y ganar 3-0 o 3-1 para forzar el set de oro y mantener vivas sus opciones de pisar los octavos de final de la Copa CEV. EFE

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phd/sab