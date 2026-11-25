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Madrid, 25 nov (EFE).- “La modificación del Estatuto del Consejo Superior de Deportes (CSD) supone un paso adelante en la modernización de la gobernanza del deporte español y da lugar a la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, que responde a un compromiso anunciado por el presidente del Gobierno”, afirmaron a Efe este martes fuentes del organismo.

Desde el CSD subrayan que “este órgano permite institucionalizar un espacio permanente de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español, que por primera vez comparten espacio en pie de igualdad”.

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Uno de los objetivos de esta nueva medida, que explica el Consejo Superior de Deportes, “es construir un sistema deportivo más coordinado, moderno e inclusivo, en el que las instituciones y los principales agentes del sector deportivo puedan trabajar conjuntamente y que debe servir para fortalecer el conjunto del deporte en España”.

“De hecho, la propia reforma contempla expresamente la posibilidad de convocar a sus representantes, junto a otros agentes del sector, cuando los asuntos que se aborden en el Comité Ejecutivo del Deporte Español aconsejen su participación”, añadieron las mismas fuentes.

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Desde el Consejo Superior de Deportes, inciden en que “en ningún caso se altera el reparto constitucional de competencias. Las Comunidades Autónomas mantienen plenamente sus responsabilidades en materia deportiva. Especialmente, en el ámbito del deporte de base”.

El anuncio de la puesta en marcha del nuevo Comité Ejecutivo del Deporte Español suscitó diferentes reflexiones este martes. El CSD, en materia de cooperación territorial, quiso aclarar que “España cuenta, además, con un instrumento específico de cooperación territorial: la Conferencia Sectorial del Deporte, reconocida en la Ley del Deporte como el órgano permanente de colaboración entre las administraciones públicas”.

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El Comité Ejecutivo del Deporte Español prevé la posibilidad que sean citadas las Comunidades Autónomas cuando, por razón de la materia, pueda afectar al deporte autonómico o deporte base. EFE