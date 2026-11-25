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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El español Toni Bou, campeón del mundo de Trial y X-Trial, buscará su victoria número cien bajo techo en Madrid, donde comienza el próximo 28 de noviembre la temporada en pista cubierta.

El vigente campeón del mundo llega a la primera cita de la temporada 2027 después de haber alcanzado los 40 títulos mundiales hace a penas un par de meses, 20 de X-Trial y 20 de TrialGP.

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El calendario del Campeonato del Mundo de X-Trial 2027 estará compuesto por ocho pruebas, todas ellas en Europa y, tras Madrid, el campeonato continuará en Pamplona el 27 de diciembre, antes de viajar a Leeds (Gran Bretaña) el 23 de enero y Chambéry (Francia) el 30 de enero.

Barcelona acogerá la quinta cita el 7 de febrero, seguida de Marsella (Francia) el 19 de febrero y Clermont-Ferrand (Francia) el 5 de marzo, y concluirá el 3 de abril en un lugar todavía por confirmar.

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Bou recuerda que todavía está "disfrutando de la temporada pasada" que recuerda que fue muy emocionante, pero dice tener ganar de "volver a empezar" y afrontar este año "con la misma motivación y los mismos objetivos de siempre".

"Conseguir las 100 victorias en X-Trial significaría muchísimo para mí", reconoce un Toni Bou que afirma que sería demostrar "la gran regularidad que hemos mantenido durante todos estos años". EFE

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