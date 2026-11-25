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Madrid, 25 nov (EFE).- Un conjunto de dientes fósiles recientemente descubierto en el sur de China ha permitido identificar dos posibles linajes humanos del Pleistoceno medio y superior: uno con afinidades denisovanas y otro más primitivo, cuya identidad evolutiva aún se desconoce.

Un equipo de investigadores chinos, con participación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), publica en Nature un estudio sobre cuatro dientes datados en al menos 100.800, 104.500 y 42.600 años, de dos yacimientos rupestres (Chuanshandong y Longchuandong) en Guangxi, en el sur de China.

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Esa región forma parte de un territorio de transición entre las zonas subtropicales y tropicales del sur de China, caracterizado por su paisaje kárstico y la riqueza de su registro fósil de mamíferos del Pleistoceno, pero en el que escasean los restos humanos de este periodo.

Los dientes fósiles ahora analizados fueron recuperados en 2021. Dos premolares encontrados en Chuanshandong, que podrían pertenecer a un mismo individuo, y un premolar y un molar en Longchuandong.

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Los análisis morfológicos y paleoproteómicos revelan una diversidad fenotípica y molecular sustancial, compatible con la existencia de, al menos, dos linajes distintos, señala el artículo.

Las condiciones climáticas cálidas y húmedas del sur de China dificultan la conservación del ADN antiguo, pero el equipo logró recuperar proteínas del esmalte de tres de los cuatro dientes, cuyo análisis también ha permitido determinar que pertenecieron a individuos de sexo masculino.

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Los dientes recuperados en Longchuandong se atribuyen a una población de afinidad denisovana, indica el Cenieh en un comunicado.

El molar guarda una notable semejanza con uno de los fósiles recuperados en la cueva de Denisova, en el macizo de Altái (Siberia), mientras que las proteínas del esmalte contienen una variante de aminoácidos identificada en otros restos atribuidos a ese linaje humano.

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Se trata de la primera evidencia de la presencia de denisovanos en la región de Lingnan, lo que amplía su distribución geográfica conocida y refuerza la hipótesis de su capacidad de adaptación a ambientes muy diversos, desde las frías regiones de Siberia y las grandes altitudes de la meseta tibetana hasta las zonas tropicales y subtropicales de Asia.

Los premolares de Chuanshandong presentan una combinación de rasgos primitivos y derivados que dificulta su atribución a cualquiera de los grupos humanos conocidos.

Entre sus características moleculares destaca la presencia de una variante ancestral compartida con Homo antecessor, de la sierra de Atapuerca (Burgos), y con los grandes simios no humanos, pero ausente en neandertales, denisovanos y humanos modernos.

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Asimismo, presentan otra variante característica de las poblaciones asiáticas de Homo erectus del Pleistoceno medio.

Los autores plantean la posibilidad de que los fósiles de Chuanshandong pertenezcan a un linaje humano primitivo que habría sobrevivido hasta el Pleistoceno superior en el sur de China.

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Las particulares condiciones ecológicas de Lingnan podrían haber favorecido la persistencia de poblaciones arcaicas en esta región, que habría actuado como refugio geográfico.

Sin embargo, serán necesarios nuevos hallazgos fósiles y datos moleculares para esclarecer el origen de este linaje humano y su posible relación evolutiva con Homo erectus. EFE

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