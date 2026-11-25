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Bolonia (Italia), 25 nov (EFE).- El español Daniel Mérida, debutante en la Fase Final de la Copa Davis que se disputará hasta el domingo en Bolonia (Italia), afirmó este miércoles que intentará estar "lo más tranquilo posible" para afrontar el partido contra Austria "como si fuera una semana más".

"Estoy convencido de que David tomará la mejor decisión para el equipo. Creo que tenemos un gran equipo con muchas posibilidades esta semana y, bueno, yo personalmente voy a intentar estar lo más tranquilo posible, afrontar el partido como si fuera una semana más, aunque sé totalmente que no lo es", afirmó en rueda de prensa.

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"Y, bueno, con la experiencia de Chile, intentar coger lo máximo que pueda ahí, que me sirva en el caso de que David decida...", agregó desde el BolognaFiere de la capital de Emilia-Romaña, donde tendrá lugar el torneo.

Mérida debutó este año en la Copa Davis, en la segunda ronda de la serie clasificatoria, en la que derrotó al chileno Alejandro Tabilo en el único partido que disputó.

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España, ganadora en seis ocasiones, debutará este jueves en la Fase Final de la Copa Davis frente a Austria, con el objetivo de alcanzar las semifinales y volver a luchar por el título, que no conquista desde 2019. EFE

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