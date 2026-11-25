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Sevilla, 25 nov (EFE).- El torero Curro Romero ha recibido el alta en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y continuará recuperándose en su domicilio de la infección bacteriana, complicada con una neumonía y una flebitis, por la que ingresó el pasado viernes en el centro sanitario.

El diestro, de 92 años, ha aceptado satisfactoriamente el tratamiento antibiótico que se le ha administrado, según han señalado a EFE fuentes próximas a la familia.

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El llamado Faraón de Camas, que ha abandonado el centro hospitalario a mediodía de este miércoles con buen aspecto, en una silla de ruedas y acompañado de su mujer, Carmen Tello, ha asegurado encontrarse "mucho mejor" y podrá celebrar su 93 cumpleaños en su domicilio el próximo 1 de diciembre tal y como deseaban sus íntimos.

Curro Romero ya se había recuperado el pasado mes de agosto de otro cuadro de neumonía por aspiración que obligó a su ingreso hospitalario.

Además de otras recaídas posteriores -el pasado mes de abril ingresó a causa de otra neumonía por aspiración por sus dificultades para tragar-, hace año y medio sufrió un cuadro de neumonía, sumado a la enfermedad del covid, por el que ingresó de nuevo en el Macarena.

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Esos problemas de salud habían seguido a una infección de orina y a otra crisis respiratoria que obligaron a trasladarle dos veces al hospital en el mes de mayo de 2025 y, justo un año antes, había sufrido la fractura de la cabeza del fémur en un accidente doméstico. EFE

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