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Madrid, 25 nov (EFE).- Las alertas alimentarias aumentaron un 14,36 % en España en 2025, con 454 notificaciones por las 397 de 2024, incremento que confirma la mayor implicación de los operadores económicos en la detección de peligros alimentarios, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Así se recoge en el informe anual 2025 ofrecido por Aesan, en el que se detalla que se abrieron 864 expedientes sobre alimentos (454 alertas, 108 rechazos en frontera, 298 informaciones y cuatro novedades).

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En cuanto al tipo de alerta comunicadas, 39 de ellas fueron catalogadas de "interés general", 38 por alérgenos o sustancias que provocan intolerancias y 6 por complementos alimenticios.

Mensualmente, el número de alertas siguió una tendencia lineal, sin ningún aumento ni disminución significativo, salvo un ligero aumento en los meses de junio y julio, una falta de estacionalidad que se viene repitiendo en los últimos años, según Aesan.

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La agencia ha informado de que, a lo largo del año, se recogieron y enviaron 48.220 resultados en alimentos correspondientes a 10.007 muestras, que incluyen datos de metales, micotoxinas o dioxinas en distintas categorías de alimentos.

Los productos del mar y acuicultura, alimentos infantiles, carne y sus productos, cereales y productos a base de cereales fueron las matrices "más muestreadas".

Finalmente, Aesan ha explicado que se detectaron 274 resultados con incumplimientos, mayormente por mercurio y acrilamida, que corresponden a 212 muestras (un 2,11 % de las muestras). EFE

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