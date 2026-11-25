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Pachuca (México), 25 nov (EFE).- Comandado por el venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, el Pachuca recibirá mañana a las Chivas de Guadalajara con el objetivo de dar el gran golpe en los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano.

Con un promedio de un gol cada poco más de 84 minutos el caraqueño de 37 años insinuó en la fase regular envejecer más lento que el resto de los jugadores de la liga y este jueves será la bujía de unos Tuzos con un cierre de campaña de cuatro triunfos en cuatro salidas.

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Aunque entró por los pelos a la liguilla de los ocho mejores, el cuadro del entrenador Benjamín Mora está en el centro de atención por su funcionamiento casi perfecto en el último mes, lo cual lo pone en igualdad de condiciones con las Chivas, el mejor equipo del torneo.

El 'rey Salomón', exfutbolista de Las Palmas, Málaga y Oviedo, entre otros, se asociará con el marroquí Oussama Idrissi, ex del Sevilla y del Cádiz, para encabezar un ataque con una meta difícil, vulnerar a la defensa de las Chivas, la mejor del campeonato, con 15 goles aceptados en 17 partidos.

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Para Pachuca será decisivo ganar mañana para el domingo tratar de confirmar en el duelo de vuelta su buen rendimiento como equipo visitante; un empate o una derrota este jueves pondría al equipo con todo en contra porque en caso de igualdad en la serie, las Chivas se clasificarán a la semifinal por haber terminado mejor en la tabla.

Dirigido por el argentino Gabriel Milito, quien como futbolista estuvo en Zaragoza y Barcelona, Guadalajara dio un golpe de autoridad el pasado domingo, al vencer por 1-0 a Cruz Azul y desplazarlo del liderato.

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Además de confirmar el buen rendimiento de su zaga, los tapatíos buscarán goles con el mundialista Roberto Alvarado, con Ricardo Marín y con el joven talento Santiago Sandoval, encargados de dar ante Pachuca un grito de autoridad hacia la meta de ganar el título.

Los cuartos de final comenzarán hoy con los duelos Toluca-Atlas y Monterrey América y mañana tendrán otro encuentro, el del León contra el campeón Cruz Azul.

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Situado séptimo de la tabla, León derrotó al Santos Laguna el pasado sábado y firmó su pase a cuartos, tendrá que confirmar el buen nivel de su defensa, tercera mejor del torneo, para detener a un rival con la segunda mejor ofensiva.

Cruz Azul es favorito con un ataque liderado por el argentino Nicolás Ibáñez, el uruguayo Gabriel Fernández y el mexicano Andrés Montaño, pero deberá mostrar su mejor juego ante un León que buscará hacer daño con los colombianos Díber Cambindo y Daniel Arcila.

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Los partidos de vuelta de cuartos de final se jugarán el próximo fin de semana. Accederán a la semifinal los ganadores de serie y si hay empates, Guadalajara, Cruz Azul, América y Atlas tendrán ventaja por haber sido los cuatro mejores de la clasificación. EFE