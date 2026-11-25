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Madrid, 25 nov (EFE).- David Bustamante ha dado este miércoles muestras de que está más que preparado para ser 'El Zorro'. Vestido al completo como Diego de la Vega el cantante ha interpretado solo una de las canciones del musical, 'Fe', una de las más emotivas.

Después Bustamante se ha enfundado el pantalón, la camisa, la máscara, las botas y los guantes negros y la espada, además del sombrero cordobés para demostrar que 'El Zorro' está presente está listo para salir a escena.

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Marcando una 'Z' en el aire, el actor ha mantenido una pose de galán ante el sonido constante de la cámaras, en su presentación a la prensa.

Con un casi imperceptible bigote, el cántabro derrocha voz sobre el escenario en un papel para el que se ha preparado a conciencia, como ha dicho en una entrevista con EFE, por la exigencia física de los lances con la espada y las acrobacias.

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"Ha sido como prepararse para las Olimpiadas", ha comentado.

El artista protagoniza la versión española del espectáculo inspirado en la novela Isabel Allende, con música de John Cameron y los Gipsy Kings, dirigida por Sara Pérez y producida por Sunset Entertainment, que replica la estrenada en el Garrick Theater de Londres en 2008, con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson.

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En esta ocasión, la historia se concentra en el momento en el que comienza la leyenda, en las razones por las que Diego de la Vega se enmascara para convertirse en 'El Zorro'.

Con música en directo, no faltan canciones como 'Bamboleo', 'Djobi, djoba', ritmos bien ajustados a la partitura de Cameron con los que se siente como pez en el agua.

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El cantante no oculta que siente algunos nervios frente al estreno a partir de hoy en el Teatro La Latina donde permanecerá hasta el 10 de febrero en las funciones de los jueves, viernes, segunda función del sábado (20:00h) y en algunas de los domingos, en otras será el actor Gerard Mínguez quien le sustituya. EFE

(foto) (vídeo)