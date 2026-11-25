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Zamora, 25 nov (EFE).- La actriz Zaida Alonso ha permanecido más de 23 horas encerrada y en silencio en una cabina acristalada de apenas diez metros cuadrados en la Plaza Mayor de Zamora para recordar a las mujeres asesinadas por la violencia de género en España.

Un encierro voluntario a modo de 'performance' con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por el que ha sentido "tanta sororidad" y ha recibido tantos mensajes de apoyo que solo puede dar las gracias.

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Alonso se ha encerrado durante 1.386 minutos, uno por cada víctima de violencia machista en España contabilizada hasta la pasada semana, desde que en 2003 se iniciaron los registros.

Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Zamora como una acción teatral, poética y política que quede en la memoria colectiva por el 25-N.

A la salida de la caseta de obra acristalada ha sido recibida por medio centenar de personas, en su mayoría mujeres, con gritos de "no estamos todas, faltan las asesinadas".

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La actriz ha admitido que estaba muy cansada y tenía hambre al concluir su acción reivindicativa y ha agradecido "de corazón" los mensajes de apoyo recibidos durante las 23 horas y 6 minutos de encierro, enviados a través de internet.

"He sentido tanta sororidad que ha llegado un momento en que, aunque al principio intentaba no interactuar, me he emocionado tanto porque me trajeran notas y que me trajeran flores, que al final he estado dando las gracias todo el rato", ha declarado a los periodistas.

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Asimismo, ha reconocido que los mensajes de apoyo y las visitas de gente -incluso a altas horas de la madrugada- le han dado "la fuerza suficiente para llegar hasta el final y para no dormir".

Como anécdota ha comentado que en una de las notas de apoyo le indicaron que "juntas somos resistencia" y como es miope y no tenía las gafas leyó "juntas somos revolución" y se queda con ese último mensaje para acabar con la lacra de la violencia de género.

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Por su parte, la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, ha recordado que feminismo e igualdad son lo mismo y ha asegurado que en estos tiempos "convulsos" el movimiento feminista no va a permitir que se de "ni un paso atrás" contra la violencia machista.

En los cinco últimos minutos de la acción, los asistentes que la veían desde el exterior se han sumado a ese silencio roto con aplausos al llegar al minuto 1.386, aunque en los últimos días haya que lamentar tres minutos más que añadir para próximas acciones similares. EFE

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(foto)