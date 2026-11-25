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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El Bayern de Múnich encontró en Lille el límite de sus recursos y, después de encadenar 17 partidos sin perder entre todas las competiciones (once victorias y seis empates), hincó la rodilla por primera vez este curso (2-1) víctima de la rebelión del conjunto francés y de sus propias carencias, acentuadas por una enfermería repleta de talento.

Diezmado por las bajas de varios de sus mejores hombres, el conjunto bávaro se enfrentó al reto de sobrevivir en el Stade Pierre-Mauroy para mantener su condición de invicto en todas las competiciones. De hecho, en Europa, sólo otro club de Primera División, el Tre Penne de San Marino, no había perdido este curso antes del pitido inicial. El Bayern, inmerso en los líos de su enfermería, quería demostrar que con su unidad B también sabe ganar. O, por lo menos, que no puede perder.

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Las bajas no eran cualquier cosa. Entre Davies, Gnabry, Kane, Olise y Saibari, todos lesionados, sumaron 93 goles el pasado curso. Tampoco estaba Neuer y en el banquillo esperaban Luis Díaz, en una convocatoria por primera vez después de superar una dolencia muscular, y Musiala, envuelto en una agria polémica con su directiva por una disfunción neurológica que le ha llegado a provocar dos desvanecimientos sobre el terreno de juego.

Kompany y el responsable del área deportiva Max Eberl adoptaron una postura protectora con Musiala, mientras que Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Consejo de Supervisión del club bávaro, abogó por revisar las condiciones económicas de su contrato en caso de que el futbolista no recuperase su nivel anterior a la enfermedad.

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De inicio, Musiala esperó su turno en el banquillo y el Bayern saltó al terreno de juego con todo lo que tenía a mano. Y, pese a la multitud de ausencias, por lo menos en los 45 minutos iniciales, se comportó con orden y sobriedad. Suficiente para anular casi por completo al equipo de Davide Ancelotti, que llegó a la cita con apenas un punto que delataba su estado comatoso en la competición.

Al Bayern le bastaron unas pocas aproximaciones para marcar territorio y un remate de Upamecano a la salida de un córner para abrir el marcador. El central cabeceó con poderío un centro desde la esquina de Bischof y consolidó el dominio de su equipo, que también amenazó con un par de disparos desde fuera del área de Pavlovic y con un mano a mano que desperdició Laimer en el tramo final del primer acto.

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El Lille, mientras, apenas disfrutó de un instante de inspiración. Lo tuvo André, que filtró un pase magnífico a Ueda, pero Urbig se hizo grande ante el atacante japonés para frustrar la mejor ocasión del conjunto francés.

El descanso no sentó nada bien al Bayern. Dio un paso hacia atrás y pasó de controlar el choque a vivir un giro de 180 grados que volteó el vuelo con el ímpetu del Lille, que no tenía nada que perder y con un poco de colmillo consiguió cambiar el marcador en veinte minutos.

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Avisó con un tanto anulado a Ueda por falta previa a Kimmich y con un latigazo de Mukau que se marchó cerca del poste derecho de la portería defendida por Urbig. Esos dos avisos, con el Bayern totalmente noqueado, dieron paso al tanto de Ueda, que cruzó a la perfección un pase de Ngoy que sirvió para igualar la contienda.

Y apenas tres minutos después, con el cuadro bávaro merodeando el área del Lille, llegó el segundo. En solo tres pases, entre el portero Ozer, André y Ethan Mbappé llegó el tanto de la victoria. El hermano de Kylian se marchó solo en una carrera larguísima hacia Urbig. Su disparo golpeo en el palo y Pavlovic, que acompañaba la jugada, intentó despejar y se introdujo el balón en su portería en la jugada más absurda de la jornada.

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El Bayern tenía poco más de veinte minutos para evitar su primera derrota del curso. Pero no tenía casi argumentos ofensivos con casi todos recuperándose en la enfermería. Aunque aparecieron Luis Díaz y Musiala para los últimos minutos, no fue suficiente y el equipo de Vincent Kompany cedió su primera derrota del curso para alejarse de las ocho primeras plazas que dan acceso directo a los octavos de final.

- Ficha técnica:

2 - Lille: Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk (Perroud, min. 92); Mukau, Bentaleb, André (Cossier, min. 87); Mbappé (Diaoune, min. 77), Ueda (Onal, min. 77) y Haraldsson (Giroud, min. 87).

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1 - Bayern Múnich: Urbig; Stanisic (Luis Díaz, min. 76), Upamecano, Kim (Tah, min. 92), Ito (Binder, min. 76); Kimmich, Pavlovic; Laimer, Bischof (Musiala, min. 76), Brown; y Karl (Codjo-Evora, min. 81).

Goles: 0-1, min. 15: Upamecano; 1-1, min. 62: Ueda; 1-2, min. 65: Pavlovic, en propia meta.

Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Laimer (min. 53) por parte del Bayern Múnich y al entrenador Davide Ancelotti (min. 59) por parte del Lille.

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Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Stade Pierre-Mauroy ante unos 50.000 espectadores. EFE