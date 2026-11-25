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Bruselas, 25 nov (EFE).- El Liverpool de Andoni Iraola se asentó en la parte alta, entre los ocho mejores de la Liga de Campeones, tras sellar un convincente triunfo en Brujas (0-3), con un doblete de Alexander Isak al que acompañó el de Floriant Wirtz, en medio de la incertidumbre por la lesión sufrida por el español Víctor Muñoz, sustituido en la primera parte.

Los 'reds', cuartos en la Premier, suman doce puntos en cinco jornadas de la Liga de Campeones, a falta de tres para concluir la fase de liga, y con su victoria en el estadio Jan Breydel ponen fin a la racha de once partidos sin perder del Brujas, que, pese a la derrota, sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse, decimotercero con nueve puntos.

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Los equipos empezaron tanteándose, de tú a tú, sin dejarse intimidar los del Liverpool por la entrega del público local, ni los del Brujas por el peso de la historia ante un respetado rival que les arrebató a los belgas dos títulos continentales: la Copa de la UEFA en 1976 y la Copa de Europa en 1978.

Pero a los trece minutos se acabó la cortesía protocolaria. Se encargó de ello el sueco Alexander Isak, con la imprescindible colaboración del guardameta local, el suizo Sommer, que, presionado en su área, falló un pase corto que interceptó Barcola, que tuvo una noche inspirada.

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El francés entregó el balón al húngaro Szoboszlai y este asistió al exjugador de la Real Sociedad, que la empujó para anotar su noveno tanto de la temporada y segundo en la Liga de Campeones.

El Brujas pudo empatar en el 37, pero Szoboszlai logró desviar un tiro raso de Seys instantes antes de que en el contraataque el extremo español Víctor Muñoz, de 23 años, sufriera un duro golpe en la rodilla en un choque fortuito con Spileers y abandonara el campo -caminando- para ser sustituido por Rio Ngumoha.

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Sin cambios en el descanso, los locales volvieron a salir enchufados en el inicio de la segunda parte, y supieron además frenar las embestidas de los británicos, incluida una clara ocasión en la que Sommer enmendó con una buena parada el error del primer gol.

Pero los ingleses supieron ir domando los tempos y haciéndose con el balón. Iraola reforzó la defensa con la experiencia de Van Dijk y Mac Allister, y el Brujas metió más pólvora con Vermant y Diakhon para abordar el desenlace del duelo.

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El suspense acabó cuando Florian Wirtz culminó una contra del Liverpool con un soberbio disparo desde la esquina del área, y minutos después Isak dio la puntilla con una vaselina, también en contraataque, que subió el 0-3 definitivo al marcador.

El Brujas se medirá en las tres últimas jornadas de la fase de liga de la Champions al Nápoles y al Stuttgart a domicilio y al Bodø/Glimt en casa, mientras que el Liverpool recibirá al Oporto, visitará al Inter de Milán y cerrará su participación en esta primera fase ante el Lens en Anfield.

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-- Ficha técnica

0 - Brujas: Sommer; Sabbe (Siquet, m.83), Spileers, Mechele, Seys (Dams, m.89); Potts (Tsawa, m.83), Vanaken; Forbs, Vetlesen (Vermant, m.75), Lemaréchal (Diakhon, m.75); y Tresoldi.

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3 - Liverpool: Alisson; Frimpong (Van Dijk, m.73), Jacquet, Araújo, Kerkez; Nyoni (Mac Allister, m.73), Szoboszlai; Muñoz (Ngumoha, min.42), Wirtz, Barcola (Koumas, m.86); e Isak (Chambers, m.87).

Goles: 0-1, min. 13: Isak; 0-2, min.78: Wirtz; 0-3: min. 83: Isak.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (ESP). No mostró ninguna cartulina.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el Jan Breydel Stadium ante unos 28.000 espectadores. Antes del pitido inicial, ambas aficiones entonaron juntas "You'll Never Walk Alone", himno emblemático de los dos clubes. EFE

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