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Redacción Deportes, 25 nov (EFE).- El Fenerbahce turco ganó este miércoles por 0-1 al Shakhtar ucraniano en la quinta jornada de la Liga de Campeones, gracias al único tanto del kosovar Vedat Muriqi, que dio la segunda victoria consecutiva a su equipo.

El partido comenzó muy igualado para ambos conjuntos, pero poco a poco el Fenerbahce fue generando ocasiones, en los minutos 3 y 8 de Marlon Gomes.

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Tras una buena jugada colectiva, Muriqi anotó el primero en el minuto 17, pero minutos mas tarde fue anulado por el colegiado ya que el delantero cometió falta y marcó el tanto con la mano.

La primera ocasión del Shakhtar llegó pasada la media hora tras una buena jugada en la que Alisson hizo un disparo que se elevó en el último instante y sobrepaso el larguero.

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De nuevo Alisson intentó batir la meta rival en el minuto 40, pero se encontró con el guardameta Ederson, lo que forzó el contragolpe turco y Oguz Aydin tuvo la mas clara, solo ante el portero, pero el disparo lo paró Riznyk al término de la primera parte (0-0).

En la reanudación, el Fenerbahce encontró por fin el premio a su insistencia. En el minuto 56, Vedat Muriqi aprovechó un rechace dentro del área para marcar desde muy cerca ante el portero y poner el 1-0 en el marcador.

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La reacción turca no se hizo esperar. Apenas dos minutos después, Mason Greenwood consiguió enviar el balón al fondo de la red, pero el tanto volvió a ser anulado por el colegiado, esta vez por fuera de juego.

El conjunto de Belozoglu continuó generando ocasiones en el área rival que no terminó de materializar, tras la buena actuación en la noche del portero del conjunto ucraniano Riznyk.

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Tras la salida de Romelu Lukaku al terreno de juego, éste tuvo la última ocasión del partido tras el pase de N'golo Kanté, quien debutó como titular, mientras que el conjunto de Arda Turan, tardó en realizar los cambios, y tan solo pudo defender y replegar el juego.

Finalmente, el Fenerbahce consiguió los tres puntos y sumó su segunda victoria consecutiva en la Liga de Campeones, después de ganar al Liverpool por 3-2, que les situó en decimosexta posición con ocho puntos. Por su parte, el Shakhtar no puso conseguir el empate y sumó su tercera derrota consecutiva.

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- Ficha Técnica

0 - Shakhtar: Riznyk; Vinícius Tobías, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna (min.89 Obah), Alisson Santana, Ocheretko, Marlon Gomes (min.56 Isaque Silva), Newertton; y Traoré (min.83 Luca Mirelles).

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1- Fenerbahçe: Ederson; Brown, Oppong, Skriniar, Nélson Semedo; Ismail Yuksek, Kanté; Kerem Akturkoglu (min.70 Irfan Kahveci), Greenwood (min.78 Marréo Guendouzi), Oguz Aydin; y Muriqi (min.86 Lukaku).

Goles: 0-1, min. 56: Muriqi;

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla a Ismail Yuksek (min.53) del Fenerbahce y a Valeiry Bondar (min.69) y Pedro Henrique (min.73) del Shakhtar.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio de Stamford Bridge (Londres). EFE