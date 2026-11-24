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Madrid, 24 nov (EFE).- Zlatko Tripić, capitán del Viking, asumió este martes que el Atlético de Madrid, su rival este miércoles en la Liga de Campeones en el Metropolitano, debería ganar “99 de 100 veces” a su equipo, pero remarcó la “fe” de su conjunto, que cree en que es “posible conseguir algo” contra el bloque dirigido por Diego Simeone.

“Por supuesto que creemos que es muy posible conseguir algo. Hemos demostrado que podemos competir con cualquier equipo en la Liga de Campeones. Ya logramos un gran resultado contra el Bayern Múnich. Tenemos que creer en nosotros mismos. No tenemos nada que perder. Podemos crearle problemas al Atlético”, explicó en rueda de prensa en el Metropolitano, en la víspera del duelo.

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“El Atlético es muy favorito, pero tenemos fe en que podemos sacar algo de aquí. Tenemos ganas de dar la sorpresa y ponernos a prueba. Vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible al Atlético de Madrid, que tiene algunos de los mejores jugadores del mundo. Tenemos la confianza de que podemos ofrecer más. Ya hemos empatado contra uno de los mejores equipos del mundo (en referencia al 3-3 con el Bayern)”, insistió.

Tripic, que recordó que el Viking ha marcado algún gol en sus cuatro partidos anteriores en la máxima competición europea, asume la dificultad del desafío: “El Atlético está muy bien organizado. Hay muy pocos equipos con tanta organización defensiva como el Atlético de Madrid. Es un partido que el Atlético debería ganar 99 de 100 veces. Pero, si nos subestiman, perfecto para nosotros”.

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Y consideró “fantástica la pasión” en el banquillo de Diego Simeone. “Parece que tiene ganas de saltar al campo a jugar. Entrena con toda su alma y transmite un montón de energía a su equipo. El respeto que tiene en Europa es enorme. Va a ser fantástico correr por la banda y verle ahí con esa pasión, como suele tener”, abundó. EFE