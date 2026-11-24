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Córdoba, 24 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado este martes a no dividir el voto del PP, ya que el partido "no es un invento de última hora como otros que ha habido en España a lo largo de los últimos años".

Rajoy que ha participado en Córdoba en un acto con unas 600 personas, ha señalado que en los últimos tiempos en España "se crea un partido y a la media hora desaparece; ha habido unos cuantos de esos, aquí todavía hay algunos que están en esa historia, pero yo no voy a entrar en detalles para no crearle problemas a nadie".

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Durante su intervención, ha insistido en varias ocasiones que España "no puede seguir así" y que es necesario un cambio que es imprescindible y que "es urgente que se produzca y además tiene que ser total".

Un cambio que, a su juicio, tiene que venir de la mano del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ser "el único que está en condiciones de llevar adelante ese cambio político. Una persona solvente, sensata" que se va ocupar de gobernar y que "no estará en el espectáculo ni en el tuit, sino en los problemas que realmente preocupan al conjunto de los españoles".

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El expresidente del Gobierno también ha abogado por acabar con "la polarización, la división y la bronca que ha sido lo que ha marcado esta legislatura, lo cual es perfectamente entendible".

Durante su intervención ha ido desgranando las prioridades que necesita España y ha concluido con que en los últimos años "aquí no se ha gobernado, aquí se han hecho muchos tuits poniendo de vuelta y media a algunos, entre otros al aquí presente; mucha propaganda; mucha manifestación; mucha televisión; mucho relato, pero muy poco gobierno.

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Rajoy ha concluido afirmando que España "no se merece este gobierno y nuestra obligación es poner fin a la pesadilla" porque "tenemos líder, tenemos historia, tenemos equipo, tenemos sensatez, tenemos entorno, tenemos todos los ingredientes necesarios para que ese cambio, que también es necesario y además posible, efectivamente se produzca". EFE

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