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Pamplona, 24 nov (EFE).- Osasuna ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja que le atribuye una responsabilidad civil subsidiaria de 27.000 euros en el procedimiento penal contra Guillermo de Soto León, condenado a 15 años y 10 meses de prisión por diez delitos contra menores de edad.

De Soto fue ojeador de Osasuna durante un periodo que coincide temporalmente con parte de los delitos cometidos. El club ha expresado "su máximo respeto" a la resolución judicial, pero ha manifestado su desacuerdo con la responsabilidad que se le atribuye y presentará el correspondiente recurso.

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La entidad ha recordado que, al inicio del procedimiento, en 2023, solicitó personarse en la causa con el objetivo de reclamar la máxima pena posible para el acusado y defender sus propios derechos ante la utilización de su nombre en la comisión de los delitos.

Sin embargo, su petición no fue atendida y desde entonces ha participado en el proceso como responsable civil subsidiario.

Durante el procedimiento, Osasuna ha defendido que no debía asumir responsabilidad al considerar que los delitos no estaban relacionados con las funciones profesionales que De Soto desempeñaba para el club, ni se cometieron durante su horario laboral o en instalaciones de la entidad.

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Según ha explicado el club, la relación profesional del condenado con Osasuna se limitaba a labores de ojeador, una actividad que no requería contacto directo con menores ni acceso a ellos.

Ese contacto, señala la entidad, lo obtenía a través de su condición de entrenador de otro club deportivo.

Por último, Osasuna ha reiterado su solidaridad con las víctimas y sus familias, a quienes asegura haber mostrado apoyo, respeto y empatía durante todo el proceso.

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La entidad también ha reafirmado su compromiso con la protección de la infancia, un ámbito en el que trabaja desde la temporada 2022/23 mediante un marco específico desarrollado junto a Kunina, organización especializada en protección infantil. Además, el club ha incorporado a su fútbol base la figura de un responsable de protección del menor. EFE

le/ja/ism