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Salamanca, 24 nov (EFE).- La reina Sofía ha recibido este martes la Medalla de la Universidad de Salamanca (USAL), la máxima distinción, como agradecimiento a su "cercanía constante" durante 50 años de visitas que han sido "compañía y respaldo leal", así como por su patrocinio del premio de Poesía Iberoamericana al que da nombre y que cumple 35 años.

"La entrega hoy de la Medalla nace de un sentimiento muy distinto al de otros honores académicos. No venimos a descubrir méritos lejanos, sino a agradecer una cercanía constante, un respaldo leal y una sintonía profunda con el espíritu de esta casa", ha dicho el rector, Juan Manuel Corchado, durante su intervención en el acto de entrega en el Edificio Histórico de la universidad.

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Desde su primera visita a la USAL, en 1976 con motivo de la inauguración del curso 1976-1977, han sido numerosas las ocasiones en las que la reina emérita ha acompañado a la institución centenaria en multitud de actos de carácter cultural o con un fuerte contenido social, especialmente en lo relacionado con la palabra.

"Gracias a su impulso personal y a su fidelidad inquebrantable en cada convocatoria, este galardón se ha erigido en la cumbre de la lírica en español y portugués", ha señalado el rector en referencia a un premio que este año ha recibido el poeta valenciano Jaime Siles.

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Y ha agregado: "En cada ocasión en que la reina ha regresado a esta ciudad, ya fuera para arropar a los creadores, respaldar a nuestros investigadores o apoyar causas solidarias, ha defendido con el ejemplo los valores que dan sentido a nuestra existencia universitaria".

Con la Medalla, la Universidad de Salamanca busca dejar constancia visible de su gratitud por medio siglo de cercanía, por 35 ediciones de poesía y por todo el prestigio que su figura aporta al Estudio, ha culminado Corchado. EFE

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