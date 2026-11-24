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Málaga, 24 nov (EFE).- Varios creadores de contenido científico y divulgadores han apostado este martes por el "criterio y la pausa" ante el "ruido digital" en una época cada vez más digitalizada y veloz, en la que consideran que se pierden facultades como la atención y la conciencia.

El empleo excesivo de aplicaciones automatizadas o un consumo rápido puede “limitar el rasgo más privilegiado de la mente”, la elección, según ha explicado a EFE el neurocientífico Mariano Sigman, que ha participado en el congreso Talent Land Málaga 2026.

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El investigador argentino ha subrayado la vulnerabilidad de la mente, por lo que para evitar deteriorar las funciones cognitivas, considera que hay que evitar el consumo pasivo de las pantallas y cuidarla para cultivarla y trabajarla.

Uno de los públicos más expuestos son los jóvenes, los cuales están acostumbrados a consumir grandes cantidades de información digital, contenidos que no solo “saturan sus receptores de dopamina, sino también deterioran la capacidad de atención”, ha afirmado el químico y creador de contenido Aythami Soto.

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Como alternativa a esa dinámica del producto inmediato, el divulgador científico opta por vídeos de más de treinta minutos apoyados en la narrativa y experimentación.

La práctica permite comprender y conocer cómo funciona la química, además, es necesario profundizar más en los contenidos como el porqué de las cosas, más que ofrecer un listado de reglas; hay que llevar más experimentos a las aulas, “porque la química nació en un laboratorio”, ha manifestado Soto.

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En el sector tecnológico, Sheila Guirado, estratega en inteligencia artificial, ha expuesto la importancia de comprender y dominar esta herramienta, ya que está integrada en todos los ámbitos profesionales.

Para poder emplear correctamente este recurso es necesario saber cómo comunicarte con él, “ese 'prompt' tiene que actuar con el rol adecuado al que tú necesites”, ha declarado.

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También es necesario saber cuestionar sus resultados, pues pueden ofrecer informaciones erróneas, por lo que “hay que acostumbrarlos a que busquen en páginas o webs oficiales”, ha manifestado la estratega en transformación digital.

La sociedad recurre cada vez más a las redes sociales y herramientas digitales para informarse, como ha confirmado la farmacéutica y divulgadora Boticaria García: “La inteligencia artificial también nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y peligrosas para la salud”.

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Ha dicho que se debe desconfiar de las respuestas categóricas de “sí” o “no”, debido a que la ciencia trabaja con probabilidades.

La divulgadora científica ha destacado la creciente “quimiofobia” y el “marketing del miedo” que llevan a rechazar productos avalados por la ciencia bajo la falsa premisa de que “todo lo natural es mejor”. EFE

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