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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- David Jurasek, centrocampista del Slavia Praga, dijo este martes que, si su conjunto juega "como equipo", es capaz de competir y vencer "a cualquiera", en la víspera de recibir en la Liga de Campeones al Villarreal.

"Sabemos lo bueno que es este equipo, pero todo depende de nosotros, de cómo lo manejamos y lo preparados que estemos. Los partidos en Europa son diferentes a los de nuestra liga. Tenemos que prepararnos y demostrar que queremos ganar", valoró en la rueda de prensa previa al encuentro, según informa el club checo.

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"Si jugamos como equipo, podemos ganar a cualquiera", explicó el futbolista, que puso como ejemplo el rendimiento ante el Arsenal, pese a la derrota por 1-2: "Sabemos que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, podemos competir incluso contra equipos como el Arsenal. Tenemos que basarnos en eso". EFE