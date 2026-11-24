Guardar

Barcelona, 24 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha apostado este martes por "recuperar" la unidad del independentismo en Madrid y ha pedido a ERC una "reflexión" sobre su candidato, Gabriel Rufián, y su actitud respecto al partido de Carles Puigdemont.

"Es una persona que se ha dedicado a menospreciarnos e insultarnos", ha dicho en una rueda de prensa organizada por la ACN, tras asegurar que con "el resto de personas de ERC no está nada roto".

PUBLICIDAD

Nogueras ha considerado "muy importante recuperar o reforzar la unidad", a las puertas del regreso del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, para que Cataluña tenga "fuerza" en el Congreso la siguiente legislatura.

Con todo, no se ha pronunciado sobre si ERC debería o no apartar a su candidato y portavoz, alegando que no será Junts quien le diga a otros partidos "quiénes tienen que poner delante o detrás".

PUBLICIDAD

"Es ERC quien tiene que explicar qué pretende hacer o cómo quiere continuar", ha señalado.

Nogueras ha reiterado que sus condiciones "imprescindibles" para negociar una posible investidura son el concierto económico y el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña.

PUBLICIDAD

También ha insistido en que el candidato socialista, Pedro Sánchez, deberá dar un paso al costado si el PSOE quiere sus votos.

"Si hay una repetición electoral, será fruto de que todo el mundo que tiene que conseguir consensos no los consiga. Sobre la mesa pondremos la carpeta catalana y todo el mundo lo tiene muy claro", ha expuesto.

PUBLICIDAD

Por otro lado, y preguntada por el paquete de medidas sociales con nuevos permisos aprobados este martes por el Gobierno, Nogueras ha dicho que le "chirría" que el ejecutivo central las apruebe "en estos últimos días de campaña".

Lo ha ligado a la amnistía definitiva al expresidente Carles Puigdemont y su próximo regreso a Cataluña: "Probablemente, esta victoria del independentismo de esta semana, entre todos, se están ocupando de seguir tapándolo". EFE

PUBLICIDAD