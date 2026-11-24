24/11/2026 El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA

Guardar

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reprochado al Gobierno de PSOE y Sumar aprobar medidas sociales en el último Consejo de Ministros de la legislatura y a pocos días de las elecciones: "Ha tenido 8 años para hacerlo y solo lo ha aprobado 3 días antes de las elecciones. Es la mejor demostración de que votar al PSOE y Frente Amplio es perder el tiempo".

En declaraciones este martes junto con el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha reaccionado así a la aprobación de la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%, y la ampliación a 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad.

PUBLICIDAD

El dirigente republicano también ha argumentado que la aprobación de estas medidas "demuestra que si ERC no aprieta, empuja y obliga, aquí nadie se mueve, en particular ni el PSOE ni el Frente Amplio".

Junqueras también ha respondido a la promesa del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de derogar la ley de amnistía si gobierna España, aunque no tenga efectos retroactivos: "Es evidente que cuando ERC hizo el referéndum del 2017 no había ninguna ley de amnistía aprobada, ¿no? Y eso no impidió que nosotros hiciésemos nuestro trabajo".

PUBLICIDAD

"Que hagan lo que quieran, nosotros haremos lo que toca siempre. Siempre defenderemos la democracia y siempre haremos todo lo posible para que la democracia gane", ha subrayado Junqueras, que ha añadido que están acostumbrados a que utilicen todas las herramientas contra la democracia y eso no ha parado nunca a ERC.

JOVÉ Y SALVADOR

También ha recordado que hay dos personas a las que no se les ha aplicado la amnistía y "continúan bajo una represión manifiestamente injusta y manifiestamente contraria al marco legal vigente", en alusión al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvador.

PUBLICIDAD

Preguntado por si se sumará al recibimiento oficial del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, cuando vuelva a Cataluña después de que se le haya aplicado ya la amnistía, Junqueras ha respondido que se ha reunido diversas veces con él y confía en encontrar "la manera" de expresar su apoyo al retorno de Puigdemont.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Junqueras se ha mostrado favorable a la revalorización de las pensiones conforme al IPC de cada comunidad autónoma, ya que considera que, al igual que defienden un salario mínimo catalán, las pensiones catalanas se deben adecuar "al coste de la vida en Cataluña".

PUBLICIDAD

Ha argumentado que defienden esta postura porque tienen tienen sentido de justicia, son progresistas y "furiosamente y ferozmente independentistas", y también ha defendido que esta revalorización se incluya en la Constitución española.

También ha avisado de que el modelo de pensiones que defiende la derecha y la extrema derecha, es el que se ha aplicado en Chile, "que ha acabado con una reducción del 70% de las pensiones", y ha destacado el compromiso de ERC en la defensa de las pensiones, especialmente las de las mujeres.

PUBLICIDAD

Por su parte, Camil Ros ha llamado a la gente trabajadora a movilizarse y votar el 29 de noviembre, y ha criticado que quienes asumen que las elecciones las ganará la derecha y la extrema derecha son "igual que aquellos que dudaban de la huelga general" del 11 de noviembre.

Ha deseado que de las urnas salga un gobierno de izquierdas, y ha lamentado que si esta legislatura se han conseguido "menos derechos sociales y laborales que en la legislatura anterior ha sido porque el piquete patronal de PP, Vox y Junts" lo ha impedido.

PUBLICIDAD