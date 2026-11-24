Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 24 nov (EFE).- El guardameta zaragozano de 26 años, Jorge Pérez, ha vuelto al balonmano español con la oferta recibida por el Abanca Ademar León para intentar recuperar, según ha declarado a EFE, "la mejor versión", que le hizo convertirse en uno de los porteros más regulares de la Liga Nexus Energía Asobal hasta su marcha del Saint-Raphaël francés.

PUBLICIDAD

Su llegada al conjunto galo llegó precedida de una grave lesión en la rodilla derecha sufrida en el mes de diciembre y, hasta ese momento, se había convertido desde la portería del Cangas Frigoríficos del Morrazo en el que mejor porcentaje de paradas tenía del campeonato, afianzándose en su progresión en el equipo gallego después de cinco temporadas en el BM Logroño al que llegó de la cantera del FC Barcelona.

En su primera experiencia en Asobal siempre estuvo a la sombra de otros porteros más experimentados, pero ahora parece que le puede llegar la oportunidad de demostrar su categoría en el club leonés que ha tenido que buscar un refuerzo para una línea marcada por la extremada juventud de sus dos porteros, Álvaro Pérez y Marcos García, internacionales con España, pero que han notado quizá la presión.

PUBLICIDAD

"Es complicado cuando se es tan joven soportar el peso de un club con tanta historia, pese a que estoy convencido que son dos de los grandes porteros españoles, con un gran futuro", asegura Jorge Pérez que se considera un guardameta "muy táctico, que intenta saber leer los lanzamientos de los rivales".

El debut puede producirse el próximo sábado con la visita de uno de los grandes de la Liga, Fraikin Granollers, aunque últimamente con algún altibajo como la derrota encajada en su pista frente al Recoletas Atlético Valladolid.

PUBLICIDAD

"Ademar tiene que hacerse fuerte en su terreno, pero sin meternos una presión añadida por la posición, sino pensando en ir sumando victorias, sea cual sea el rival y después se verá hasta dónde puede llegar el equipo que ahora está en una situación quizá inesperada", comenta.

Pérez llega ya recuperado totalmente de su grave lesión de rodilla donde echó en falta "una mayor confianza y comprensión" en su entrenador en el equipo francés que acabó decantándose por buscar un sustituto para la portería ya que en esta temporada también su clasificación no era la esperada fuera de la pelea por las plazas europeas en una situación similar al Ademar.

PUBLICIDAD

Su compromiso con los leoneses tan solo es por lo que resta de la actual campaña y, una vez que ha vuelto a la Liga Asobal, decidirá cuál será su futuro, en una postura similar a la que ha elegido el otro refuerzo del Abanca Ademar, el internacional Miguel Sánchez-Migallón.

Tras su salida por motivos económicos del RK Partizán de Belgrado, este optó por la oferta de volver al balonmano español tras sus etapas en Kielce -Polonia- o Benfica -Portugal- y más efímera en tierras balcánicas. EFE

PUBLICIDAD

fps/tlg/apa