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Madrid, 24 nov (EFE).- El sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) solicitó este martes a los tres candidatos confirmados para las elecciones presidenciales de la FIFA que se comprometan con un nuevo "contrato social" para proteger la salud y la seguridad de los jugadores.

El japonés Kozo Tashima y el francés Philippe Diallo serán los rivales del suizo Gianni Infantino, que lleva diez años en la Presidencia de la FIFA, en las elecciones que se celebrarán el 18 de mayo en el congreso de ese organismo en Rabat.

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La FIFPRO emitió un comunicado en el que pide a los tres que, en caso de gobernar el fútbol, se comprometan con un "contrato social" que "proteja la salud y la seguridad de los jugadores, salvaguarde su puestos de trabajo en los clubes y garantice la financiación solidaria de la que depende el fútbol a nivel mundial".

Solicita "descanso y recuperación protegidos en los calendarios masculinos posteriores a 2030 y femeninos posteriores a 2029", que los "interesados ​​en el fútbol profesional tengan voz y voto en la configuración del formato de las futuras competiciones" y "reparto equitativo de los ingresos con quienes contribuyen a crear su valor, basado en la transparencia y la rendición de cuentas".

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En el comunicado asegura que ya había pedido hace tiempo una "mejor" gobernanza y transparencia y la "distribución justa" de los ingresos entre los jugadores que lo generan.

"Las graves lesiones sufridas durante las recientes fechas de selecciones nacionales ponen de manifiesto la urgencia de acordar estándares vinculantes de descanso y recuperación", añade FIFPRO.

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EFE

igg/ism