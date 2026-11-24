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Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El delantero del PSG Ferran Torres, autor del gol con el que España derrotó a Argentina en la final del Mundial, ha sido reconocido con el Premio CEU Ángel Herrera en la categoría de Difusión de la Cultura Católica por "su contribución a la visibilidad de la fe católica desde el deporte de élite", informó este martes la institución.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU otorga este premio al atacante valenciano por "su capacidad para transmitir con naturalidad y coherencia los valores cristianos ante millones de personas" y hacerlo "desde uno de los ámbitos de mayor proyección e influencia de la sociedad actual" como es el fútbol, se explica en la nota.

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"Nunca he pretendido transmitir nada extraordinario, simplemente ser yo mismo y mantenerme fiel a los valores que me han acompañado desde pequeño. Que eso pueda tener un impacto positivo en otras personas es algo que me alegra especialmente", manifestó Ferran, que recibirá el premio el próximo 18 de enero.

Tras su paso por el Valencia, Manchester City y el F.C. Barcelona, Ferran Torres se incorporó esta temporada al Paris Saint-Germain, y con la selección española destacó al marcar el tanto que proclamó a España campeona del mundo, tras ganar en la prórroga a Argentina por un gol a cero, el pasado 19 de julio, en el estadio Metlife de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.). EFE

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