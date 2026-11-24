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Madrid, 24 nov (EFE).- La selección española femenina de fútbol ha dado ya comienzo, con la llegada este martes de las internacionales a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a la concentración durante la cual se medirá en encuentros de carácter amistoso a Chile en León el sábado 28 de noviembre y a Venezuela en A Coruña el viernes 4 de diciembre, en ambos casos con vistas a la preparación del Mundial del 2027 en el que defiende título.

En este caso Sonia Bermúdez ha apostado por una lista un tanto atípica en la medida en que dará descanso a muchas de las más habituales como Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Alexia Putellas, Athenea del Castillo, Vicky López o Mariona Caldentey para incorporar a jugadoras que vienen pidiendo paso como Silvia Cristóbal, Aïcha Camara o Daniela Agote, recientes campeonas del mundo Sub-20.

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Sin embargo que el bloque se vea modificado en su composición regular no significa que no haya en el mismo otras integrantes del equipo nacional de relevancia contrastada. Así, estará Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, a la que se quiere meter en dinámica después de su larga lesión; pero también otras como Patri Guijarro, Claudia Pina, Laia Codina, Jana Fernández, Eva Navarro o Salma Paralluelo.

Todas ellas tratarán de sumar para imponerse a los dos combinados sudamericanos, rivales elegidos a conciencia en una ventana donde muchas selecciones potentes se juegan un pase al Mundial que ya tiene España. De ambos se esperan bloques bajos que planteen situaciones a las que se puede enfrentar el plantel en la cita de Brasil, estilos alejados del de Estados Unidos, selección a la que se enfrentaron en dos amistosos a domicilio en el anterior parón logrando una victoria y un empate.

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En esta ocasión España estará hasta el viernes por la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, abriendo al público el primero de sus entrenamientos el miércoles a las 11:15 y celebrando dos más. Posteriormente viajará a León para el partido ante Chile y, tras un día de descanso, retornará a la localidad madrileña. Allí de nuevo 'repetirá' el proceso, con otra sesión abierta el lunes 30 a las 18:00 horas y tres más hasta el jueves 3, cuando se desplazará a A Coruña para cruzarse con Venezuela al día siguiente. EFE