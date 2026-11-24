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Palma, 24 nov (EFE).- La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado este martes por controlado el incendio forestal en Formentor, en Pollença (Mallorca), después de casi dos días de lucha contra las llamas por parte de los servicios de emergencias y un total de 273 hectáreas quemadas.

Lo ha avanzado por la tarde a través de la red social X, donde el Govern ha detallado que el incendio se ha dado por controlado a las 18:15 horas y que el nivel de gravedad potencial actual es 0 (sin peligro para personas o inmuebles).

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El incendio se declaró a las 21:22 horas del domingo y desde entonces efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), los Bomberos y agentes de medioambiente, entre otros, han trabajado en su extinción tanto con medios terrestres como aéreos.

El fuego comenzó en un único punto de una zona de pinar situada detrás de unos viñedos, junto a la carretera que conduce al faro de Formentor, y se propagó rápidamente en dos frentes debido al fuerte viento registrado durante la noche del domingo al lunes.

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A mediodía, el conseller de Medio Ambiente, Joan Simonet, ha explicado que los medios aéreos han dejado de intervenir en el fuego ante su evolución favorable, si bien ha augurado una afectación mayor que la estimada inicialmente.

Respecto al origen del fuego, Simonet ha confirmado que la investigación continúa abierta y ha asegurado desconocer si existen indicios sobre sus causas, que se harán públicas cuando se disponga de los informes oficiales.

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Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha destacado este martes en el Parlament que el trabajo previo de gestión forestal y preparación de cortafuegos "ha sido fundamental para no haber tenido que lamentar una mayor magnitud". EFE