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Barcelona, 24 nov (EFE).- Varios cientos de personas han hecho cola este martes en la sede de la federación de ERC de Barcelona para conseguir una camiseta y un cartel del cabeza de lista de Esquerra a las elecciones generales, Gabriel Rufián, que ha aparecido para firmarlos y hacerse fotos con sus seguidores.

El cartel de campaña con el rostro de Rufián se ha convertido en uno de los fenómenos de la campaña electoral. En las redes sociales hay vídeos con miles de visualizaciones de jóvenes arrancándolos de las calles para llevárselos a casa e incluso en páginas de compraventa de segunda mano han aparecido a la venta.

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En los últimos mítines, ERC ha repartido miles de pósters entre los asistentes y hoy había citado a través de las redes sociales a acudir a la sede de la federación de ERC Barcelona para repartir más carteles y camisetas, también con el rostro de Rufián y el lema de la campaña del partido: 'Defiéndete'.

Con más de una hora de antelación respecto al horario anunciado, ya había personas haciendo cola para hacerse con los productos. Fuentes de ERC han explicado que han repartido 400 camisetas y un millar de carteles.

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Minutos después de que empezara el reparto ha aparecido Rufián, que se ha hecho fotos y ha firmado las camisetas y carteles. EFE

(foto) (vídeo)