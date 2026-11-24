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Londres, 24 nov (EFE).- El cantante Chris Martin, de Coldplay, regaló al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un piano de media cola valorado en decenas de miles de dólares y que éste no declaró ante la organización, asegura este martes el diario británico The Telegraph.

Aparentemente, el regalo 'personal' de Martin fue en agradecimiento a que Infantino consintiera incluir un espectáculo en el descanso de la final del último Mundial de fútbol, a la manera estadounidense, que fue organizado por el propio Martin y que contó con una actuación de Coldplay, entre varios artistas más como Madonna, Shakira o Justin Bieber.

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El piano de Martin fue entregado la pasada primavera en la vivienda que Infantino tiene en Miami, asegura el rotativo británico.

La FIFA prohíbe a sus directivos aceptar regalos salvo que tengan "un valor simbólico o trivial", según recoge el artículo 21 de su código de conducta, con lo que el piano no está recogido en este supuesto. Además, el Telegraph sugiere que ese regalo podría crear problemas a Infantino con el fisco estadounidense, si se demuestra que no lo declaró.

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La celebración de un espectáculo en el tiempo de descanso -que tuvo que ser ampliado de los 15 minutos reglamentarios a 30 minutos- ya fue muy polémica porque suponía introducir una práctica ajena al fútbol europeo, aunque sea habitual en el fútbol americano que prácticamente solo se juega en Estados Unidos.

No es la primera vez que Martin regala un piano. El artista británico, con una fortuna estimada de 160 millones de dólares, ha regalado pianos a artistas como Riopy, Kim Seok-jin (de la banda surcoreana BTS) y a una escuela primaria de Gloucester (oeste de Inglaterra) que perdió sus instrumentos en una inundación. EFE

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