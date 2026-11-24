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Zaragoza, 24 nov (EFE).– El entrenador del Casademont Zaragoza femenino, Carlos Cantero, ha recordado, en vísperas de la visita del Athinaikos, que en la Euroliga "todo son finales" desde el primer día y ha pedido a su equipo recuperar su mejor nivel para prolongar un pleno de cuatro victorias en cuatro jornadas.

Cantero considera que ganar los dos encuentros que restan de la primera fase sería “un paso grande” hacia la Final Six, aunque ha recordado que el equipo también necesitará sumar victorias en la segunda fase y ha defendido que el quinto partido tiene el mismo valor que cualquiera de los cuatro anteriores.

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El técnico ha situado el cuidado del balón entre las prioridades ante el conjunto griego, después de que el Casademont superara las 40 pérdidas entre sus dos últimas victorias, ante el Estudiantes y el IDK Euskotren, una cifra que ha calificado de “inasumible”.

“Tenemos que correrlas, tenemos que jugar bien al espacio, tenemos que jugar bien los tiempos, tenemos que ser agresivas”, ha señalado Cantero, que espera “al mejor Atinaikos” y ha destacado la mejoría de un rival cuyo potencial ofensivo supera al defensivo.

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El entrenador ha reconocido que aprecia “un poco de fatiga mental” en una plantilla con jugadoras que apenas han tenido descanso y ha explicado que la última sesión de entrenamiento se orientó a la recuperación tras el aumento de cargas.

“El objetivo es volver a mostrar el nivel que el equipo dio en los partidos ante Landes y en Salamanca”, ha indicado Cantero.

El técnico ha atribuido las victorias en los finales ajustados al trabajo en los entrenamientos y a la experiencia de sus jugadores en esas situaciones, convencido de que el equipo ha demostrado “año tras año” que no le pueden dar por muerto.

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El preparador ha confirmado que Elena Oma se entrenará “con total normalidad” tras el golpe que sufrió en el último encuentro y ha explicado que ha pedido “un esfuerzo extra” a Veronika Voráčková, a la que siguen considerando “una jugadora importante” pese a jugar menos en los dos últimos partidos. EFE

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