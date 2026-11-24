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Madrid, 24 nov (EFE).- La futbolista chilena Antonia Canales se mostró ilusionada por “estar jugando en España” y aparecer en los cromos de la Liga F Moeve y Panini este martes en Madrid en la presentación oficial de la colección.

“En Chile no pasa, entonces estar en un cromo en España, ya imaginarme estar jugando en España es algo muy ilusionante”, dijo la portera del FC Badalona Women en declaraciones a EFE.

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La portera de 24 años, originaria de Santiago, también comentó lo especial que es para ella y su familia verse en el álbum, un hecho que hasta hace unos años era inimaginable y que refleja el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino a nivel social.

“Es una locura. Yo misma me lo guardo, llevo en mi cartera también mis cromos. Suelo guardarle a mis sobrinos y a toda mi familia, es una ilusión abrir un sobre y salir”, explicó.

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Al respecto de qué jugadora le haría más ilusión conseguir su cromo, según Canales, lo primero quiere completar a su actual equipo (Badalona Women) y, añadió que también a “las chilenas que están en el álbum como Nayadet (López) o Sonya (Keefe)”, así como a sus amigas “de otros equipos que salen” y a las que enviará una foto si les tocan.

Además, la internacional está cada día más cerca de reaparecer en los terrenos de juego tras la grave lesión de rodilla sufrida la temporada pasada, en la que se rompió el ligamento cruzado.

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“La recuperación ha sido muy buena, ya estoy en la parte final tras nueve meses. Ya haciendo todo con el equipo y esperando volver”, analizó.

Sobre con qué momento se quedaría de su trayectoria si pudiese reflejarse en un cromo expresó el “venir desde Chile aquí fue un orgullo, guardaría el instante en el que llegué a Liga F y, para la próxima colección, el que vuelva a jugar”. EFE

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(VÍDEO)