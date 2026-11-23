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Santiago de Chile, 22 nov (EFE).- Colo-Colo, ya coronado campeón de la Liga de Primera 2026, goleó este domingo por 3-0 a Universidad Católica, que tenía la obligación de ganar para seguir en el pulso por la clasificación directa a la Copa Libertadores, y despejó el objetivo a Universidad de Chile.

Solo festejos albos se escucharon esta tarde en el Estadio Monumental, donde el equipo de Fernando Ortiz dejó sin opciones a los cruzados y con un triplete del delantero Maximiliano Romero cerró la edición 190 del clásico con 64 puntos.

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Los pupilos de Daniel Garnero, en tanto, hipotecaron sus opciones de alcanzar un cupo en la Libertadores a solo dos fechas del cierre del torneo chileno.

La derrota ante Colo-Colo dejó a los cruzados en el tercer puesto de la clasificación con 49 unidades, y a Universidad de Chile frotándose las manos.

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Los azules, que ganaron un partido cerrado con O'Higgins con un gol de Eduardo Vargas, cerraron la fecha en el segundo puesto con 54 unidades, a solo 2 de la entrada directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La posición privilegiada de la U deberá ratificarse con un triunfo o dos empates en los dos compromisos que le restan, el primero ante Deportes Concepción y el último contra Unión La Calera. EFE

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