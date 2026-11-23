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Granollers (Barcelona), 23 nov (EFE).- El calendario no da tregua al Fraikin Granollers, que afronta este martes (18.45 CET) un largo desplazamiento hasta Rumanía para medirse al Buzau 2012, en un partido de la Liga Europea de escasa trascendencia para el cuadro catalán, que ya tiene matemáticamente asegurada su participación en las eliminatorias al título.

De hecho, a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos, el Granollers apenas tiene un objetivo en juego: apurar sus escasas opciones de acabar como primero del Grupo E.

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Los vallesanos llegan a la cita en un momento delicado en la Liga Asobal, donde encadenan tres derrotas consecutivas. La última, especialmente dolorosa, llegó el pasado viernes ante el Recoletas Atlético Valladolid (26-34), un resultado que ha relegado al equipo hasta la séptima posición, cada vez más lejos de las plazas europeas.

A pesar de haber recuperado efectivos en las últimas semanas, como los centrales Bruno Reguart y Ferran Castillo, el equipo sigue acusando el desgaste físico de una temporada exigente.

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En este contexto, y con los deberes prácticamente hechos en Europa, el encuentro puede pasar a un segundo plano, con la mirada puesta también en el importante compromiso liguero del próximo fin de semana en la pista del Ademar León.

Así, el duelo de Rumanía podría servir para repartir minutos entre los jugadores menos habituales y dar descanso a algunos de los más exigidos.

El técnico, Antonio Rama, ya dejó entrever esta posibilidad después de la derrota del viernes. "Tenemos que ver quién va, cómo vamos y en qué situación llegamos, tanto anímicamente como físicamente", declaró Rama, quien advirtió que el rival buscará aprovechar la oportunidad para sumar su primera victoria como local en esta fase.

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"Sabemos que tenemos los deberes hechos, pero ellos van a querer conseguir una victoria como locales, que todavía no han logrado", apuntó.

Las escasas opciones del Granollers de terminar como primero de grupo pasan por ganar este martes y tratar de remontar el golaveraje particular con el Flensburg la última jornada.

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Para conseguirlo, los de Rama necesitarían imponerse por diez goles de diferencia o esperar una derrota alemana este martes ante el Águas Santas, algo que se antoja improbable.

Un reto mayúsculo que, a estas alturas, parece toda una heroicidad. Por su parte, el Buzau llega al duelo en buen momento: quinto en la liga doméstica, cerca de las primeras posiciones, y después de complicar la vida al Flensburg el pasado martes (31-33). EFE

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