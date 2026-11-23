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Redacción Deportes, 23 nov (EFE).- La inclusión de Hugo Carrière, que participó en el pasado Campeonato de Europa pero aún no ha debutado en las Series Mundiales, es la principal novedad en la primera convocatoria de la temporada de la selección española de rugby 7, privada de algunos de sus elementos más importantes.

Hugo Carrière es un fornido delantero franco-español de 25 años que milita en el Liceo Francés de Madrid tras haber pasado por clubes franceses como Narbona, Auch y Provenza, e integra la lista que Paco Hernández, seleccionador nacional, ha confeccionado para las etapas emiratí y sudafricana del principal circuito internacional, que comienza el próximo sábado en Dubái.

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El técnico granadino se ha visto privado, en esta primera gira de la campaña 2026-2027 que culminará el siguiente fin de semana en Ciudad del Cabo, de cuatro jugadores básicos en sus planes recientes, singularmente el centro Eduardo López, cuya carrera está en suspenso tras la fractura de tibia y peroné que sufrió en la última edición del torneo de Hong Kong.

Además, Hernández no contará al menos hasta el año que viene, a causa de lesiones de diversa consideración, con el ala Jeremy Trevithick, uno de los máximos anotadores del circuito la pasada temporada, con el apertura Jaime Manteca ni con el delantero Tobías Sainz-Trápaga.

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Otra novedad importante en la convocatoria es el regreso del medio de melé Alejandro Laforga, un puntal del combinado nacional en las últimas campaña que el curso pasado no estuvo disponible para el 'seven' porque decidió practicar la modalidad tradicional de XV, en la que debutó como internacional absoluto.

España ha viajado al golfo Pérsico con un elenco de catorce jugadores, uno más de los que pueden inscribirse en los torneos, debido a la ausencia confirmada del ala Telmo Fisher para la segunda etapa de la gira, la sudafricana, ya que ha sido reclamado para jugar el primer fin de semana de diciembre con su club, el Aviron Bayonnais francés.

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Los convocados por Paco Hernández para estos dos primeros torneos del curso son, por consiguiente, Josep Serres, Juanchín Ramos, Paco Cosculluela, Pol Pla, Javier López de Haro, Manu Moreno, Enrique Bolinches, Hugo Carrière, Martín Sorreluz, Gabriel Rocaries, Asier Pérez, Antón Legorburu, Alejandro Laforga y Telmo Fisher. EFE

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