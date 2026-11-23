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Madrid, 23 nov (EFE).- Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti organizan el programa Nuevo Dramáticos que pone a la infancia en el centro de la creación: niños y niñas crean una compañía y ellos les guían en la producción y la dramaturgia de la obra para contar una historia en la que se sienten protagonistas.

"Construir algo para chicos, a partir de los chicos son otras reglas y nos entusiasmó saltar a ese vacío", ha admitido este lunes Claudio Tolcachir, que indica que fue el ejercicio previo de los chavales lo que les llevó a imaginar un mundo mejor.

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Los temas que surgieron en las sesiones previas tenían que ver con la intolerancia, las micro violencias del aula y a ello llevó una respuesta adulta: "bueno, es el mundo es así. Tiene que ver con las dificultades de la convivencia" hasta que aparecen palabras y preocupaciones como la guerra y surge "la idea de que no hay que resignarse".

A partir de ahí, Tolcachir y Perotti desarrollan una actividad para presentarse el teatro como un acto popular y hacer "un viaje que tuviera las suficientes fantasías", admite el dramaturgo.

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Para Perotti era fundamentar defender ese derecho 'Quiero imaginar un mundo mejor', un título que surge de los 24 niños y niñas que forman parte del proyecto, un texto donde cuentan sus miedos y sus deseos.

"Nos pareció importante que los chicos pudieran defender este derecho a un mundo donde pudiesen ser oídos, donde pudiesen expresarse, hacer teatro y estar tranquilos, ser diferentes", añade porque el teatro ensambla y habla de convivencia, apostilla.

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Una obra que subirá a las tablas del Teatro Valle-Inclán del 26 de noviembre al 20 de diciembre. EFE

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