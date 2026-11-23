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Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Teresa Fernández-Miranda y Saúl Vilar, actuales campeones de España de la especialidad, son los elegidos por el seleccionador nacional, Javier Alonso, para disputar del 26 al 29 de noviembre la última prueba de la Copa del Mundo que tendrá lugar en Sakai (Japón).

La selección española de BMX Freestyle Park afrontará esta semana la última cita con el objetivo de cerrar la temporada internacional con una buena actuación frente a algunos de los mejores riders del mundo.

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La competición de Sakai será la cuarta y última prueba del certamen internacional, que anteriormente ha visitado Montpellier (Francia), Birmingham (Estados Unidos) y Shanghái (China).

La cita japonesa, que tendrá lugar en las instalaciones del Sakai Urban Sports Park, supondrá una nueva oportunidad para que los representantes españoles continúen acumulando experiencia al más alto nivel y sumando importantes puntos UCI de cara a mejorar su posición en el ranking internacional.

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Teresa Fernández-Miranda y Saúl Vilar regresarán a la Copa del Mundo después de haber disputado la prueba inaugural de Montpellier, donde finalizaron en 14ª y 45ª posición, respectivamente.

En el caso de Saúl Vilar, el joven rider gallego ha aprovechado el desplazamiento hacia Japón para realizar una estancia previa de dos días en Corby (Reino Unido), donde ha trabajado en el perfeccionamiento de sus últimos trucos y la incorporación de nuevos movimientos a su repertorio.

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La Copa del Mundo de Sakai comenzará con las sesiones de entrenamiento oficiales los días 25 y 26, antes de dar paso a las rondas clasificatorias del viernes. El sábado tendrán lugar las semifinales, mientras que las grandes finales masculina y femenina se disputarán el domingo, jornada en la que se conocerán los vencedores de la competición y quedará resuelta la clasificación general de la Copa del Mundo 2026. EFE