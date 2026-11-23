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Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Andras Sporar, capitán y delantero del Slovan Bratislava, asumió este lunes que, para "complicar el partido al Betis" en su duelo de este martes en la Liga de Campeones, su equipo tiene que hacer su "mejor actuación de la temporada".

"Tenemos muchas ganas de jugar este partido. Está claro que el favorito es el Betis, pero haremos todo lo posible por ponerle las cosas difíciles y ofrecer un buen rendimiento", valoró.

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"Sabemos que, para complicarle el partido, tendremos que hacer nuestra mejor actuación de la temporada. Está entre los tres o cuatro mejores equipos de su Liga, tanto históricamente como en la actualidad. Nos espera un partido exigente, pero haremos todo lo posible por plantar cara", añadió en rueda de prensa.

El Slovan ganó en la última jornada de la liga de su país por 0-1 al Ruzomberok.

"Era muy importante para nosotros y conseguimos sacarlo adelante. La Liga de Campeones es otra cosa: otros rivales, otra calidad. Lo sabemos. Pero por qué no... Queremos ganar cada partido. Quizá mañana la realidad sea diferente, pero tenemos que creer que podemos conseguirlo. Necesitamos un estadio lleno, animándonos", expresó. EFE

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