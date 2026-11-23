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Carlos Expósito

Turín (Italia), 23 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz puso el broche a una temporada de contrastes con la conquista de las Finales ATP, la primera vez que se corona maestro, tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev, en una edición en la que disipó dudas en torno a sus molestias físicas y en la que su compatriota Rafa Jódar no consiguió victoria en su debut.

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El triunfo del murciano en la también conocida como Copa de Maestros representa la culminación de una remontada competitiva después de cuatro meses y medio marcados por la lesión de muñeca.

Su victoria por 6-2 y 7-6(7) ante el número uno del mundo le permitió cerrar una de las pocas cuentas pendientes de su palmarés y confirmar que recuperó su mejor nivel en el tramo decisivo de la temporada.

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Alcaraz llegó a Turín después de conquistar los títulos de Viena y París y prolongó su racha triunfal hasta las 14 victorias consecutivas.

En una superficie cubierta que tradicionalmente había generado más interrogantes sobre su rendimiento, el español encontró una de las mejores versiones de su tenis, con capacidad para dominar desde el fondo de la pista, variar las alturas y aprovechar su agresividad al resto.

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Su recorrido por el torneo fue prácticamente impecable. Superó al estadounidense Frances Tiafoe (6-2 y 6-2), al ruso Daniil Medvedev (6-2 y 6-4) y al italiano Flavio Cobolli (6-4 y 6-1) en la fase de grupos, sin ceder un solo set.

Después tuvo que recurrir a una versión más resistente para remontar ante Ben Shelton en semifinales (3-6, 6-3 y 7-6(1)), antes de resolver la final frente a Zverev.

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Precisamente ese último encuentro concentró buena parte de las virtudes que definieron su evolución. Alcaraz fue el primero en romper el servicio del alemán durante el torneo y tomó rápidamente la iniciativa con un primer set de gran autoridad.

Zverev, que había llegado a la final sin perder ningún parcial, reaccionó en la segunda manga y llevó el desenlace al desempate, donde dispuso de tres bolas de set. El español resistió la presión y cerró el partido en su primera oportunidad, pese a competir con un vendaje visible en el muslo de la pierna izquierda.

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Ante el germano, uno de los mejores sacadores del circuito, demostró que también puede imponer su tenis desde la devolución. "Intenté construir el punto desde el fondo de la pista. Estaba leyendo muy bien el saque. Me movía y reaccionaba muy bien al resto para golpear la pelota en una buena posición, intentando meter bien la devolución", explicó el de El Palmar después del partido.

La conquista tiene también una dimensión histórica, pues Alcaraz se convirtió en el tercer español que gana las Finales ATP, después de Manuel Orantes (1976) y Àlex Corretja (1998), y añadió a su trayectoria uno de los títulos más relevantes que todavía no figuraban en su palmarés.

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Además, se resarció de la derrota sufrida en la final de la pasada edición ante el italiano Jannik Sinner. El éxito de Turín confirma, asimismo, que su juego evolucionó para responder a escenarios diferentes.

Combinó potencia y paciencia táctica que le permitió no solo adaptarse a las condiciones de pista rápida cubierta, donde el margen de reacción es menor, sino también a sus molestias físicas. Su partido contra Cobolli, que superó con creces sin mucho esfuerzo físico, fue el ejemplo.

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La otra gran historia española en Turín fue la de Rafa Jódar, que vivió en su primera temporada profesional el salto a un escenario reservado a los ocho mejores jugadores del curso.

El madrileño, de 20 años, hizo historia al convertirse en el primer tenista que accedió a las Finales ATP en su primer año como profesional, aunque su estreno se saldó con tres derrotas, ante Alexander Zverev (6-4 y 6-4), Arthur Fils (4-6, 6-2 y 6-2) y Ben Shelton (7-6(8) y 7-5).

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Pese a marcharse sin victorias, su presencia en Turín supone la confirmación de una irrupción extraordinaria. Jódar, que había comenzado el año fuera del top 100, cerró la temporada entre los diez mejores del mundo, después de conquistar su primer título ATP en Marrakech y disputar las finales de Washington y Shanghái.

Ahora, ambos, tras despedirse de la capital del Piamonte, se encaminan a Bolonia para pelear con España por la Copa Davis, en busca de la séptima 'ensaladera'. EFE