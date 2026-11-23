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Barcelona, 23 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre por arma de fuego en el transcurso de una pelea ocurrida a primera hora de la mañana en Barcelona, ha informado la Policía de la Generalitat.

Hacia las 6:00 horas de este lunes, los Mossos han recibido el aviso de varios testigos que alertaban de una pelea en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc.

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Los agentes que han acudido al lugar de los hechos han tenido conocimiento de que un hombre que había resultado herido por arma de fuego había sido trasladado a un centro sanitario, donde finalmente ha muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

La investigación ha quedado bajo el secreto de las actuaciones. EFE