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Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El Congreso Extraordinario de la FIFA, reunido de forma telemática, ha aprobado por aclamación la concesión de los próximos Mundiales femeninos, la edición de 2031 a la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, y la de 2035 a la de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

El proyecto de 2031 contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países y recibió una valoración en su informe de 4,4 puntos sobre cinco; y el de 2035 tiene diecinueve campos en quince ciudades, con una puntuación de 4,3.

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Estas dos ediciones suceden a la de Brasil, que albergará el Mundial femenino en 2027, en el que España intentará revalidar la corona conquistada en Nueva Zelanda y Australia 2023.

El Mundial de 2031 será el quinto que se dispute en América, después de que Estados Unidos albergara el torneo en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil la del próximo año, mientras que en el caso de la de 2035 será la cuarta ocasión que se juegue en Europa, tras Suecia 1995, Alemania 2011 y Francia 2019. EFE

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