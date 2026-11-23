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Badajoz, 23 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González ha afirmado este lunes, al ser preguntado por las declaraciones del exministro socialista José Bono quien le pidió que no hiciera "el tonto" por su intención de votar en blanco, que él ya votado. "Soy una persona seria, no como otros", ha añadido.

El expresidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa José Bono reprochó este sábado a González que dijera que iba a votar en blanco y le instó a que no hiciera "el tonto".

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González ha asegurado que ya ha ejercido su derecho al voto, pero ha eludido dar a conocer el sentido del mismo porque el voto es "secreto".

"No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace 'pro bono'. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo”, ha añadido González.

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El expresidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación mientras accedía al campus pacense de la Universidad de Extremadura para participar en unas jornadas sobre fondos históricos y Transición junto al expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. EFE

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