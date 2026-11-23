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Madrid, 23 nov (EFE).- El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no aceptará que la UE aplique reglas más estrictas a España "después de mirar para otro lado con Sánchez".

En una entrevista que publica este lunes el diario ABC, Feijóo ha anunciado que si gobierna tiene previsto aprobar en su primer Consejo de Ministros tres leyes de vivienda, una auditoría general y un plan para el corredor ferroviario de Andalucía.

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"Revisaremos cada una de las medidas que han adoptado en la campaña electoral" porque "son expedientes de gasto sin ningún límite", ha explicado el líder popular, que ha expresado su convencimiento de que la situación económica que se encontrarán si llegan al Gobierno "va a ser muy desagradable".

No obstante, ha afirmado que no va a revisar el incremento de las pensiones ni el de las retribuciones de los funcionarios "porque eso corresponde al IPC y en el caso de los funcionarios, también a los acuerdos sindicales".

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"Pero todo lo que es un compromiso de gasto plurianual lo veremos año por año", ha comentado.

También ha anunciado "un giro enorme" en la estructura orgánica de la Administración del Estado: "los ceses son muy importantes porque nunca he visto tanto colegueo y tanta mediocridad en centros directivos del Estado".

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Para Feijóo, España está "mal y agrietada" y vive una situación que nunca ha conocido antes, tras una legislatura en la que no se cumplieron las leyes ni la Constitución y que califica como "la peor de la historia democrática".

"Estoy recorriendo toda España y no encuentro un sitio donde las cosas estén bien", ha afirmado.

El líder popular no descarta que España se apunte a la iniciativa de algunos países europeos de "centros de retorno ante casos excepcionales como el de El Hierro".

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Feijóo ha asegurado también que le pedirá al rey su ayuda en política exterior, después de que el actual Gobierno intentase suplantar su papel, al tiempo que ha reivindicado "el papel histórico" del rey Juan Carlos y que trabajará por su rehabilitación. EFE