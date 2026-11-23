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La Restinga (El Hierro), 23 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada y a primera hora del lunes dos nuevos cayucos en El Hierro con un total de 152 ocupantes, entre ellos cuatro menores, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal y de los servicios de emergencia en la isla.

El primero de ellos llegó al puerto de La Restinga sobre las 0.45 horas acompañado por la Salvamar Navia, tras haber sido detectado poco antes por el radar de vigilancia costera a unos 22 kilómetros.

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A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores.

Este grupo de inmigrantes manifestó a las asistencias sanitarias en el muelle que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

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Ya por la mañana, sobre las 8.00 horas, entraba en el muelle de La Restinga con la Salvamar Ácrux un segundo cayuco con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores.

Se trata de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hace ocho días.

Tras cinco días de paréntesis sin ninguna llegada, este fin de semana fueron rescatadas en El Hierro siete embarcaciones, con un total de 429 personas a bordo. EFE

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(foto) (vídeo)