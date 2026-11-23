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Lleida, 23 nov (EFE).- El iLerna Lleida ha anunciado este lunes la incorporación del pívot de 2,06 metros Dragan Apic, procedente del Soles de Mexicali de la liga mexicana, hasta el final de la presente temporada, con opción a una segunda campaña.

En México, el jugador serbio, de 31 años, ha firmado una media de 10 puntos, 4 rebotes y 9,6 de valoración en veintiún encuentros disputados.

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Además, Apic cuenta con experiencia en la Liga Endesa. En la temporada 2019-2020, jugó con el San Pablo Burgos, y entre 2024 y 2026 lo hizo con el Río Breogán.

En su última campaña en España, promedió 4,3 puntos, 1,9 rebotes y 4,6 créditos de valoración en poco más de diez minutos.

Asimismo, el pívot ha competido en varias ligas europeas. En Serbia, militó en el Vrsac y el FMP Soccerbet (filial del Estrella Roja de Belgrado), y también ha jugado en Polonia, Francia, Rusia y Montenegro.

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Con esta incorporación, el iLerna Lleida refuerza la posición de cinco tras la marcha de Zacharie Perrin anunciada este mismo lunes.

Actualmente, la plantilla de los ilerdenses está formada por los bases Dani García, Adrià Rodríguez y Darius McGhee; los escoltas James Batemon y Mark Hughes; los aleros Oriol Paulí y Mikel Sanz; los ala-pívots Melvin Ejim y John Shurna, y los pívots Atoumane Diagne, Kur Kuath y Dragan Apic.

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No obstante, Diagne se perderá toda la temporada, pues se está recuperando de una rotura del ligamento cruzado anterior, y Adrià Rodríguez regresará a la dinámica de entrenamientos en unos dos meses tras romperse la muñeca. Por lo tanto, el entrenador, Gerard Encuentra, cuenta con diez efectivos a corto plazo. EFE

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